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Formula 1 Azerbaycan GP

Newey, Red Bull'dan ayrılmaya ne zaman karar verdiğini açıkladı

Aston Martin'in yeni Formula 1 tasarımcısı Adrian Newey, Red Bull'daki görevinden ayrılma kararını Nisan ayındaki Japonya Grand Prix'sinde aldığını açıkladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Aston Martin, Newey'nin uzun vadeli bir anlaşmayla Yönetici Teknik Direktör olarak takımın bünyesine katılacağı haberini duyurdu.

Tasarım dehası, bu sezon başında ayrılma kararı aldığı Red Bull'daki 18 yıllık başarılı döneminin Mart 2025'te sona ermesinin ardından yeni görevine başlayacak.

Newey, Red Bull ile birlikte altı Sürücüler ve yedi Takımlar Şampiyonluğu kazanmıştı.

Suzuka’daki yarışın onun için bir dönüm noktası olduğunu belirten Newey, Aston Martin’in sahibi Lawrence Stroll’un kendisine bu kararın ardından ulaştığını söyledi. Ancak Newey, Formula 1’de devam edip etmeme konusunda başlangıçta kararsız olduğunu ifade etti.

Newey, “Red Bull'da bırakmaya karar verdim, ki bu gerçekten de Nisan ayındaki Suzuka hafta sonunda oldu.”

“O zaman gerçekten bundan sonra ne olacağına dair hiçbir fikrim yoktu.”

“Sonrasında ne olacağını gerçekten bilmiyordum. Kafamı boşaltmak, biraz ara verip düşünmek ve belki bir yerlerde duş alırken ‘Evet, işte bu yöne gitmeliyim’ diye bir kıvılcım çakmasını bekliyordum. Eşim Mandy de bu süreçte büyük rol oynadı; birlikte çok tartıştık ve ne yapmamız gerektiğine karar verdik."

Newey, Haziran ayının sonlarına doğru motor sporlarında tasarımcı olarak kariyerine devam etme konusunda kararını verdiğini belirtti.

“Yaklaşık 10 yaşımdan beri hep motor sporlarında tasarımcı olmayı hayal etmiştim. Bu hayalimi gerçekleştirebildiğim için şanslıyım.”

“Kariyerimin her gününden keyif aldığımı söylemek abartılı olur ama %90'ından fazlası son derece keyifliydi.”

“Araca performans katmaya çalışmanın zorluğunu hâlâ seviyorum. Bu benim ana motivasyon kaynağım. Beni sabahları kaldıran şey bu.”

“Bence teknik sporun harika yanı -teknik spor derken insan ve makine kombinasyonunu kastediyorum- nasıl gittiğinize dair anında geri bildirim alıyorsunuz.”

“Kötü gittiğinizde elbette acı verici olabiliyor ama bu geri bildirime sahip oluyorsunuz”

“Ve bunu üniversiteden, havacılık kursumdan hala iletişimde olduğum birçok arkadaşımla karşılaştırırsam, onlar British Aerospace ve Rolls-Royce motorları için çalışmaya başladılar ve hiçbir geri bildirim alamadılar. Dolayısıyla bu işte çalışmak için iyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum.” diye ekledi.

Newey birçok kez Red Bull'dan ayrılmaya çok yaklaşmıştı. 2014'te Renault'nun güçsüz motoru onu bu spordan soğutmuştu.

Ancak Red Bull'un Aston Martin ile Valkyrie hibrid spor otomobili üzerinde iş birliği yapma ve Newey'i bu işe atama yönündeki dahiyane kararı, Ferrari'nin teklifini geri çevirmesine neden oldu.

2022’de Formula 1’in yer etkisine geçiş yapmasından bu yana Red Bull’un tüm şampiyonlukları kazanmasının ardından Newey, Aston Martin ile yeni bir meydan okumaya başlamak için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

“2014 yılında hibrit motorla birlikte, çok rekabetçi bir güç ünitesine sahip olmadığımız ve tünelin ucunda ışık olmadığı bir pozisyonda olduğumuz iyi biliniyor.”

“İşte o zaman bir şekilde dahil olabileceğim başka bir şeye ihtiyacım olduğunu hissettim ve bu da elbette Valkyrie oldu.”

“Honda güç ünitesini aldıktan sonra çok farklı bir pozisyona geçtik ve sonra 16 ile Formula 1 tarafına geri döndüm.”

“Ama kesinlikle artık çok olgun bir takım, bu yüzden büyük düzenleme değişikliği aracı olan 22 aracının araştırma ve tasarımının zirvesine ulaştığımızda, biraz geri adım atabileceğimi hissettim çünkü 23 ve bu yılki araç ilk 22 aracının evrimi niteliğinde.”

“Ancak bu farklı bir şey, yeni bir meydan okuma, yeni bir teşvik ve bu yüzden her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum.” dedi.

Adrian Newey, Aston Martin Formula 1 Takımı, Lawrence Stroll, İcra Kurulu Başkanı, Aston Martin Formula 1 Takımı

Adrian Newey, Aston Martin Formula 1 Takımı, Lawrence Stroll, İcra Kurulu Başkanı, Aston Martin Formula 1 Takımı

Fotoğraf: Aston Martin Racing

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