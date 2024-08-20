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Formula 1 Hollanda GP

Newey: "Red Bull'dan ayrılmak benim için kolay bir karar değildi"

Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmanın kolay bir karar olmasa da "doğruyu yaptığını" düşünüyor.

Ezel Tan
Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer with the Red Bull RB17

Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer with the Red Bull RB17

Fotoğraf: LAT Images

Adrian Newey, sürpriz bir kararlar 2024 sezonunun ardından Red Bull F1 ekibinden ayrılma kararı aldı.

Newey'nin adı uzun zamandır farklı takımlarla anılıyor ancak Aston Martin'in senelik 25 milyon doları bulan teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Newey, Talking Bull podcastinde geleceğiyle ilgili verdiği kararla ilgili şunları söyledi: "Red Bull'dan ayrılma kararını vermek benim için gerçekten zordu fakat bir dizi nedenden dolayı bunu yapmak zorundaydım."

"Fakat olumlu yönlere bakacak olursam, ki en önemlisi buydu; bir araya ihtiyacım vardı ve şu anda her şey doğru gidiyor."

"Bu aynı zamanda gelecek yılın ilk çeyreğine kadar tamamen RB17'ye konsantre olabileceğim anlamına da geliyor."

"Daha sonra Red Bull ile ortaklığım resmi olarak sona erdiğinde, hiper otomobil projesi üzerinde uzaktan çalışmaya devam edeceğim."

"Tezgah testleri başladığında ve araç piste çıktığında, onlara da dahil olacağım. Çünkü bu otomobil için çok fazla çaba sarf ettim."

"RB17 projesini çoğunlukla işten sonra, akşamları veya hafta sonları yapıyorum. Projeyi bu aşamada bırakamam.”

Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer with the Red Bull RB17

Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer with the Red Bull RB17

Fotoğraf: Motorsport Images

 

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