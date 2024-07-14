Newey, Red Bull'dan ayrılma planının bir sonraki aşamasını açıkladı

Red Bull ile Formula 1 ile ilişkisi sona eren Adrian Newey, rakipler onu tekrar Formula 1'e çekmeye çalışırken RB17 Hypercar’ı tamamlaması için destek görüyor.

Tüm zamanların en başarılı Formula 1 tasarımcılarından biri olan Newey, 2025'in ilk çeyreğinden sonra resmi olarak serbest kalacak ve artık Red Bull'un F1 operasyonlarıyla ilgilenmiyor. Bunun yerine, Newey'in son katkısı olacak RB17 Hypercar projesi onun gözetiminde devam ediyor.

Ferrari, Aston Martin ve McLaren, Newey'i Formula 1'e geri getirmek için harekete geçti ancak şu anda RB17 üzerindeki çalışmaların yanı sıra biraz "tatil zamanı" geçiriyor olsa da, Red Bull'un Newey'e RB17'nin 2024 Goodwood Festival of Speed'de tanıtılmasından sonra projeyi sürdürmesi için onay vermesi nedeniyle bu proje hala devam ediyor.

RB17'nin, 2006'da başlayan Red Bull kariyerine uygun bir son temsil edip etmediği sorulduğunda, Newey, Formula 1 web sitesine şu yanıtı verdi:

“Öyle görünüyor. Bu tabii ki baştan böyle planlanmamıştı. 2021'in başında bu arabaya başladığımızda, 2025'e geldiğimizde artık takımda olmayacağımı hiç düşünmemiştim, bu yüzden bu anlamda evet, öyle.”

“Ama şunu söylemeliyim ki, RB17'nin üretim sürecine kadar gelişiminde yer almaya devam edeceğim. Formula 1 ile birlikte bunu sıkıştırmaya çalışarak akşamlarımı ve hafta sonlarımı bu projeye harcadım. Bu projeyi tamamlamak istiyorum.”

“Red Bull'daki hissedarlar, Christian [Horner, Red Bull takım patronu], herkes bu konuda çok destekleyici, bu yüzden bu tarafta yer almaya devam edeceğim.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Newey, RB17'nin tasarımının çok önemli bir aşamasında olduklarını belirtti:

“Detay çizimlerinin yayımlanması açısından çok önemli bir aşamadayız. Henüz sabitlenmemiş parçalar üzerinde bazı aerodinamik çalışmalarımız var. Servis planı, servis maliyetleri, bunların nasıl işleyeceği gibi konular üzerinde düşünmemiz gereken birçok şey var, bu yüzden önümüzdeki altı ay içinde tamamlanması gereken çok iş var.”

“Artık F1 görevim olmadığı için buna odaklanabilirim. Aynı zamanda, biraz tatil de yapabilirim. Uzun zamandır neredeyse sürekli bu işin içindeydim, bu yüzden biraz ara vermek güzel!”

Newey, gelecekte Formula 1’e geri dönüp dönmeyeceği konusunda fazla ipucu vermedi, ancak kariyerinin bu aşamasında “her şeyin bir bonus” olduğunu söyledi.

Newey’e, F1’de bir daha uzun süreli çalışma isteği olup olmadığı sorulduğunda “Sonuçta, bu işi yapma sebebim bu değil.”

“10 veya 11 yaşından itibaren her zaman motor yarışlarında bir tasarımcı olmak istemiştim ve bunu başardım, bu yüzden diğer her şey gerçekten bir bonus."

"Tutkum her zaman arabalara, yarış arabalarına performans eklemeye çalışmak oldu, geri kalanı elbette bunun bir parçası, ama beni uyandırıp motive eden şey bu değil.” dedi.