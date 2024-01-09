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Newey: "Red Bull'da mükemmel bir teknik ekip oluşturduk"

Adrian Newey, Red Bull'un halihazırda "mükemmel" bir teknik ekibe sahip olduğunu düşünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Red Bull, 2023 yılında tarihinin en başarılı sezonunu geçirdi ve sezon sonunda iki şampiyonada birden mutlu sona ulaştı.

Red Bull yıl boyunca o kadar baskındı ki 22 yarışın 21'ini kazandı ve bunların 19'unda Max Verstappen'in imzası vardı.

İki şampiyonada birden sezonun bitiminden çok uzun bir süre önce şampiyon olan Red Bull, tarihinde ilk kez şampiyonayı 1-2 bitirdi.

Red Bull, geçmişte sezona yavaş başlayıp, sezon içerisindeki gelişimiyle arayı kapatıyordu fakat artık bu durum tersine çevrildi. Takım hem iyi bir araca sahip, hem de iyi şekilde gelişebiliyor.

Aracın tasarımcısı Adrian Newey, Milton Keynes takımının bu denli üstün bir performans sergilemesinin tesadüf olmadığını vurguladı.

Newey, "En kolay şampiyonluk mücadelelerinden biriydi ve kesinlikle çok fazla baskı hissetmediğimiz bir sezondu."

"Yıllar içinde gerçekten harika bir teknik ekip kurduk."

"Mühendislik ekibimizde de iyi bir istikrar yakalamayı başardık ve bu da tabii ki yardımcı oluyor."

"Ayrıca çalışmaların eğlenceli olması için basit bir yapı oluşturmaya ve karşılıklı iletişimi teşvik etmeye çalıştık." dedi.

Newey, günlük işlerle ilgilenmese de, tasarım süreçlerine yoğun şekilde dahil oluyor. Bunun dışında teknik departmanı Pierre Wache yönetiyor.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

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