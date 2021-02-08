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Formula 1 / Son dakika

Newey, Red Bull'da kendini "yuvasındaymış gibi" hissediyor

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Newey, Red Bull'da kendini "yuvasındaymış gibi" hissediyor
Ekleyen:
, Editör

Red Bull F1'in tasarımcısı Adrian Newey, Red Bull'da kendisini diğer takımların aksine çalışanmış gibi hissetmediğini de söyledi.

Williams ve McLaren'da geçirdiği başarılı yılların ardından Adrian Newey, Red Bull'un kendisine sunduğu projeyi beğenmiş ve Avusturyalı ekiple çalışmaya başlamıştı.

Red Bull, performansını giderek arttırdı ve ilk galibiyetini 2009'da alırken, 2010-13 yılları arasındaysa arka arkaya dört zafer elde etti.

Şimdi Red Bull, Formula 1'in en iyi ekiplerinden birisi. Newey de Avusturyalı üreticideki tasarımcılık görevini sürdürüyor.

Dönem dönem adı Ferrari ile anılan ve hatta birden fazla kez Ferrari'nin teklifini geri çeviren Newey, Red Bull'un kendisinde farklı duygular uyandırdığını söyledi.

FORMULE 1 Magazine'e konuşan Newey, "Red Bull'u kendim için yeni bir girişim olarak gördüm ve bu beni gerçekten de cezbetti."

"Red Bull'un hangi yöne gittiğini kimse bilmiyordu. Ancak ilk hedef yarışları kazanacak konuma gelmekti ve oraya vardığımızda gerisini düşünecektik."

"Geçmiş yıllara baktığımda, tüm bu nedenlerden ötürü elde ettiğimiz başarıların beni çok tatmin ettiğini görüyorum."

"Daha önce Williams ve McLaren'da çalıştım. Onlar harika takımlar, oralarda çok değer görmeme rağmen kendimi bir şekilde, sadece 'çalışan' gibi hissediyordum."

"Red Bull'da ise çok daha fazla sorumluluk hissediyorum. Hatta bu takım hakkında biraz daha babacan hislerim var." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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