Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Newey, "Red Bull'a katılarak kariyerimde büyük bir kumar oynamıştım"

Adrian Newey, 19 sezonun ardından ayrılmaya hazırlanırken Red Bull'a katılma kararını değerlendirdi.

Burhan Güneydaş
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Adrian Newey, 2006'daki Red Bull transferinin Redbull'un "parti" imajı nedeniyle "kariyer intiharı" olarak görüldüğünü ifade etti.

Newey 2006 yılında McLaren'dan ayrılarak Red Bull'a CTO ünvanıyla katıldı. Ancak Newey'in, henüz ikinci sezonunda olan ve şampiyonayı çok ciddiye almadığı düşünülen Red Bull'a katılması "kariyerini bitirdi" olarak yorumlandı."

David Coulthard o yıl Monaco Grand Prix'sinde takıma ilk podyumu kazandırırken, takım patronu Christian Horner kırmızı bir pelerin haricinde bir şey giymeden takımın yüzme havuzuna atladı.

Newey'in teknik liderliğinde Red Bull, 118 galibiyet, yedi pilot şampiyonluğu ve altı takımlar şampiyonluğu ile Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından biri haline geldi. Ancak Newey, 19 yılın ardından ayrılık kararı aldı.

Newey 2025 yılının ilk çeyreğinde takımdan ayrılacak. Ferrari, Aston Martin ve Williams her ne kadar onu takımlarına katmak istese de henüz ortada bir anlaşma yok.

Red Bull'a katılma konusundaki ilk kararını değerlendiren Newey, tepkisini "intihar" olarak nitelendirdi.

Newey, "Birçok insan 10 yarış kazandığımız McLaren'dan ayrılıp bir parti takımı olarak ün salmış olan Red Bull'a katılmamı intihar olarak değerlendirmişti."

Adrian Newey, Chief Technology Officer

Adrian Newey, Chief Technology Officer

Fotoğraf: Erik Junius

"Birinci yarışı kazanmak, Sebastian Vettel ve Mark Webber ile bir-iki pozisyonlarını elde etmek, sonra 2010'da şampiyonluğu kazanmak ve o zamandan beri yaşanan her şeyi bilmek... Tüm bunların ardından ayrılık kararı almak çok zor oldu."

"Bazı nedenlerden dolayı vermem gereken bir karardı. Zor bir karardı çünkü onlar benim ailemdi ve sorumluluk hissediyordum. Ancak takım oldukça olgunlaştı."

"Takım oldukça iyi organize olmuş durumda. Bu da bana bir bakıma uzaklaşıp yeni zorluklara, yeni şeylere bakabilme ve takımın kendi başına uçması için bir fırsat sunuyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Newey'in ayrılık duyurusu Senna'nın 30.yıldönümü olan 1 Mayıs'ta yapıldı.

Newey, duyurunun zamanlamasından duyduğu pişmanlığı ifade etti ve aynı zamanda Horner'ın kurmasına yardımcı olduğu takıma veda etmesinden bahsetti.

Newey, "Üç konuşma yaptım, ya da siz her nasıl nitelendirirseniz."

"Miami pistindeki mühendislik odasında, garajda ve Milton Keynes'deki fabrikada olmak üzere üç konuşma yaptım. Benim için çok duygusaldı çünkü neredeyse en başından beri Red Bull'daydım ve Horner'ın takımı geliştirmesi konusuna yakından dahil olmuştum."

"Christian daha çok genel yönetim tarafındaydı, ben ise mühendislik ve takım kültüründen, iş yapış şeklimizden, altyapıdan hatta bina düzeninden bile sorumluydum. Red Bull'a katılarak kariyerimde büyük kumar oynadım." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber 2024 Emilia-Romagna GP: 1. Antrenmanda lider Leclerc, Russell 2. !
Sonraki haber Mercedes'in Imola güncellemeleri neler?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burhan Güneydaş
Norris mutlu: "Ferrari'nin önünde olmak bizim için güzel sonuç"

Norris mutlu: "Ferrari'nin önünde olmak bizim için güzel sonuç"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Norris mutlu: "Ferrari'nin önünde olmak bizim için güzel sonuç"
Perez, Imola'da Q2'de elenmesini ayar değişikliklerine bağladı

Perez, Imola'da Q2'de elenmesini ayar değişikliklerine bağladı

Formula 1
Emilia Romagna GP
Perez, Imola'da Q2'de elenmesini ayar değişikliklerine bağladı
Piastri: "Yarış için kendimize güveniyoruz"

Piastri: "Yarış için kendimize güveniyoruz"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Piastri: "Yarış için kendimize güveniyoruz"

Son Haberler

Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"
Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye