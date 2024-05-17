Newey, "Red Bull'a katılarak kariyerimde büyük bir kumar oynamıştım"

Adrian Newey, 2006'daki Red Bull transferinin Redbull'un "parti" imajı nedeniyle "kariyer intiharı" olarak görüldüğünü ifade etti.

Newey 2006 yılında McLaren'dan ayrılarak Red Bull'a CTO ünvanıyla katıldı. Ancak Newey'in, henüz ikinci sezonunda olan ve şampiyonayı çok ciddiye almadığı düşünülen Red Bull'a katılması "kariyerini bitirdi" olarak yorumlandı."

David Coulthard o yıl Monaco Grand Prix'sinde takıma ilk podyumu kazandırırken, takım patronu Christian Horner kırmızı bir pelerin haricinde bir şey giymeden takımın yüzme havuzuna atladı.

Newey'in teknik liderliğinde Red Bull, 118 galibiyet, yedi pilot şampiyonluğu ve altı takımlar şampiyonluğu ile Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından biri haline geldi. Ancak Newey, 19 yılın ardından ayrılık kararı aldı.

Newey 2025 yılının ilk çeyreğinde takımdan ayrılacak. Ferrari, Aston Martin ve Williams her ne kadar onu takımlarına katmak istese de henüz ortada bir anlaşma yok.

Red Bull'a katılma konusundaki ilk kararını değerlendiren Newey, tepkisini "intihar" olarak nitelendirdi.

Newey, "Birçok insan 10 yarış kazandığımız McLaren'dan ayrılıp bir parti takımı olarak ün salmış olan Red Bull'a katılmamı intihar olarak değerlendirmişti."

Adrian Newey, Chief Technology Officer Fotoğraf: Erik Junius

"Birinci yarışı kazanmak, Sebastian Vettel ve Mark Webber ile bir-iki pozisyonlarını elde etmek, sonra 2010'da şampiyonluğu kazanmak ve o zamandan beri yaşanan her şeyi bilmek... Tüm bunların ardından ayrılık kararı almak çok zor oldu."

"Bazı nedenlerden dolayı vermem gereken bir karardı. Zor bir karardı çünkü onlar benim ailemdi ve sorumluluk hissediyordum. Ancak takım oldukça olgunlaştı."

"Takım oldukça iyi organize olmuş durumda. Bu da bana bir bakıma uzaklaşıp yeni zorluklara, yeni şeylere bakabilme ve takımın kendi başına uçması için bir fırsat sunuyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Newey'in ayrılık duyurusu Senna'nın 30.yıldönümü olan 1 Mayıs'ta yapıldı.

Newey, duyurunun zamanlamasından duyduğu pişmanlığı ifade etti ve aynı zamanda Horner'ın kurmasına yardımcı olduğu takıma veda etmesinden bahsetti.

Newey, "Üç konuşma yaptım, ya da siz her nasıl nitelendirirseniz."

"Miami pistindeki mühendislik odasında, garajda ve Milton Keynes'deki fabrikada olmak üzere üç konuşma yaptım. Benim için çok duygusaldı çünkü neredeyse en başından beri Red Bull'daydım ve Horner'ın takımı geliştirmesi konusuna yakından dahil olmuştum."

"Christian daha çok genel yönetim tarafındaydı, ben ise mühendislik ve takım kültüründen, iş yapış şeklimizden, altyapıdan hatta bina düzeninden bile sorumluydum. Red Bull'a katılarak kariyerimde büyük kumar oynadım." dedi.