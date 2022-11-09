Newey, Red Bull RB18'in nasıl 2022'nin en iyi F1 aracı olduğunu açıklıyor

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Adrian Newey, 2022 yönetmeliklerine bakarken ellerini ovuşturmuyordu. Aksine, gördüğü tüm sınırlamalar karşısında hayal kırıklığına uğramıştı.

Ancak yeni araç üzerinde çalışmaya başladıkça, başlangıçta düşünülenden daha fazlasının mümkün olduğu ortaya çıktı.

Avusturyalı ekip, Bahreyn'deki güncellemeden sonra sinir bozucu dalgalanma sorunundan kurtuldu ancak araç çok ağırdı.

Newey, "Bu aracın üzerinde çalıştıkça, fikrimin değiştiğini söylemeliyim."

"Şasi ve ön kanatta çok az özgürlük var ama şaşırtıcı şekilde çok fazla özgürlüğe sahip olduğumuz alanlar da var. Yan sidepod ve taban bunlardan bazıları." dedi.

Tüm F1 araçlarının farklı tipte sidepod tasarımı var fakat Newey en çok Mercedes'in tasarımına şaşırmış durumda.

Ferrari'nin Red Bull'dan çok farklı bir yan sidepod tasarımı var ve bu tasarım özellikle tek turda çok avantaj getiriyor.

Newey, "Bu, hiçbirimizin tamamen haklı olmadığını gösteriyor. Daha iyisini yapabiliriz. Her şey bir paket olarak çalışıyor. Bir Ferrari sidepodu bizim tabanımıza uymaz ve bunun tersi de onlar için geçerli."

"Bu unsurlar arasında her zaman bir etkileşim vardır."

"Ayrıca ağırlık da önemli bir faktör. Bu sadece tek turda avantaj sağlamakla kalmıyor, lastik aşınmasını da azaltıyor."

"Başlangıçta sınırın üzerindeydik çünkü lastikler, jant kapakları ve yan çarpışma yapısı gibi şeyler düşündüğümüzden daha ağırdı. Ağırlık sınırına daha yakın olduğumuzu düşünüyorduk. Sonunda beklenenin üzerine çıktık."

"Neredeyse utanç verici bir seviyedeydik. Daha sonra yan çarpışma yapısıyla ilgili sorunlarımız oldu ve şasi üzerindeki yapıyı güçlendirmek zorunda kaldık."

"Ayrıca, geçen yılki araç üzerinde uzun süre çalışmak zorunda kaldığımız için zaman ve mekanik parça üretimi konusunda sıkıntılarımız vardı."

"Aero gelişimimiz her zamanki gibi uzun sürdü. Üstyapı gibi bazı parçalar çok aceleyle üretildiği için de çok ağırdı."