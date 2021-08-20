Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?
Formula 1 Haberler

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''

Ekleyen:
, Editör

Red Bull’un Teknik Bölüm Başkanı Adrian Newey takımın RB16B'ye karşı daha önce hiç deneyimlemedikleri kada ''lobi çalışmaları ve politikalarla'' karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''

Red Bull, 2021 sezonunun ilk yarısı boyunca Mercedes ile kıyasıya bir rekabet içerisindeydi ve son dünya şampiyonları dört galibiyet alırken, Milton Keynes merkezli takım altı zafer aldı.

Ancak Red Bull, Britanya ve Macaristan Grand Prix'lerinde iki sürücülerinin karşı karşıya kaldığı olaylar sonrasında Alman takımı 12 puan geriden takip ediyor.

Red Bull tarafından yapılan bir kurum içi röportajda konuşan takımın uzun süreli teknik şefi Newey şu ifadeleri kullandı: "Kendimizi başkalarının bu kadar dikkatli incelemesi altında bulmak, birçok yönden takım için bir iltifattır.''

''Bunu daha önce de deneyimledik ancak aracımıza karşı yapılan politika ve lobi çalışmalarının perde arkalarının benzer seviyede olduğu bir zaman hatırlayamıyorum.''

''Muhtemelen eğer 2010/2011 yıllarında aeroelastikleri keşfettiğimiz zamanlara bakarsanız. sürekli inceleme altındaydık ve değişen her kurala adapte olabiliyorduk.''

''O dönemlerde Ferrari'yle yaşanan karoser esnekliği konusundaki tüm tartışmalarda da bu noktaya gelinmişti.''

“Olayları savaşa benzetmeyi çok sevmem ancak bu iyi bir benzetme ve rekabetçi konumunuzu geliştirmek için olaylara her yönünden bakmanız gerekiyor. Formula 1'in doğası ve onu bu kadar simüle edici yapan şeylerden biri de budur. Ancak mevcut sezonda bu olayların yaşanma sıklığı ve yoğunluğu bir şeyler anlatıyor.''

Red Bull Takımlar Şampiyonası'nda yakın zaman önce 44 puan önde olmasına rağmen şu anda Mercedes'i 12 puan geriden takip ediyor.

Newey bu durum hakkındaki düşüncelerini de şu şekilde ifade etti: ''Fransa-Steiermark-Avusturya'daki üç yarışta iyi performans gösterdiğimiz noktayı bulduktan sonra son birkaç yarış bizim için çok acı verici oldu.''

''Bu durum, işlerin ne kadar çabuk değişebileceğinin altını çizdi. İşler çok iyi görünüyordu, özellikle de Avusturya Grand Prix'sinden sonra ve iki şampiyonada da düzgün şekilde bir liderliğimiz vardı. İki yarış sonrasında ise iki şampiyonada da biraz gerideydik ve bunun bizim suçumuz olmaması daha da acı verici.''

''İçinde bulunduğumuz sporun doğası bu. Başımızı aşağı eğmeli ve zorlamaya devam etmeliyiz.''

paylaşım
yorumlar
Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?

Önceki haber

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

6 s
2
Formula 1

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"

6 s
3
MotoGP

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı

9 s
4
Le Mans

Ferrari, Le Mans'daki BoP değişikliğinin zamanlamasına “şaşırmış”

37 dk
5
Formula 1

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor

1 s
Son Haberler
Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''
F1

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''

2dk
Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?
F1

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?

1 s
Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor
F1

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor

1 s
Perez: “Marko’nun kötü günlerde sergilediği dürüstlük hâlâ iyi bir şey”
F1

Perez: “Marko’nun kötü günlerde sergilediği dürüstlük hâlâ iyi bir şey”

3 s
Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"
F1

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"

6 s
Son Videolar
Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Betim Aker
Barretto: ''Hamilton'ın liderliği hak ettiğine emin değilim''
Formula 1

Barretto: ''Hamilton'ın liderliği hak ettiğine emin değilim''

Chandhok, Norris'in geleceğin yıldızlarından olduğunu düşünüyor
Formula 1

Chandhok, Norris'in geleceğin yıldızlarından olduğunu düşünüyor

Hughes: ''Ricciardo, standartın alt performansına tolere etmeyecek''
Formula 1

Hughes: ''Ricciardo, standartın alt performansına tolere etmeyecek''

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
2022 hakkında konuşan Gasly: ''Önce Red Bull'da neler olacağını görelim''
Formula 1

2022 hakkında konuşan Gasly: ''Önce Red Bull'da neler olacağını görelim''

Red Bull, F1 takımlarının pilot kadrolarından mutlu Belçika GP
Formula 1

Red Bull, F1 takımlarının pilot kadrolarından mutlu

Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
Formula 1

Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Çok Okunanlar Bugün

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı
MotoGP MotoGP

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı

Ferrari, Le Mans'daki BoP değişikliğinin zamanlamasına “şaşırmış”
Le Mans Le Mans

Ferrari, Le Mans'daki BoP değişikliğinin zamanlamasına “şaşırmış”

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor

Detaylı 2021 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi
Le Mans Le Mans

Detaylı 2021 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?
Formula 1 Formula 1

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor
Formula 1 Formula 1

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

Son Haberler

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''
Formula 1 Formula 1

Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?
Formula 1 Formula 1

Ricciardo'nun simülasyonlara karşı yaklaşımı nasıl değişti?

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor

Perez: “Marko’nun kötü günlerde sergilediği dürüstlük hâlâ iyi bir şey”
Formula 1 Formula 1

Perez: “Marko’nun kötü günlerde sergilediği dürüstlük hâlâ iyi bir şey”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.