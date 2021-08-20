Newey: ''Red Bull lobi çalışmalarıyla karşı karşıya''

Red Bull, 2021 sezonunun ilk yarısı boyunca Mercedes ile kıyasıya bir rekabet içerisindeydi ve son dünya şampiyonları dört galibiyet alırken, Milton Keynes merkezli takım altı zafer aldı.

Ancak Red Bull, Britanya ve Macaristan Grand Prix'lerinde iki sürücülerinin karşı karşıya kaldığı olaylar sonrasında Alman takımı 12 puan geriden takip ediyor.

Red Bull tarafından yapılan bir kurum içi röportajda konuşan takımın uzun süreli teknik şefi Newey şu ifadeleri kullandı: "Kendimizi başkalarının bu kadar dikkatli incelemesi altında bulmak, birçok yönden takım için bir iltifattır.''

''Bunu daha önce de deneyimledik ancak aracımıza karşı yapılan politika ve lobi çalışmalarının perde arkalarının benzer seviyede olduğu bir zaman hatırlayamıyorum.''

''Muhtemelen eğer 2010/2011 yıllarında aeroelastikleri keşfettiğimiz zamanlara bakarsanız. sürekli inceleme altındaydık ve değişen her kurala adapte olabiliyorduk.''

''O dönemlerde Ferrari'yle yaşanan karoser esnekliği konusundaki tüm tartışmalarda da bu noktaya gelinmişti.''

“Olayları savaşa benzetmeyi çok sevmem ancak bu iyi bir benzetme ve rekabetçi konumunuzu geliştirmek için olaylara her yönünden bakmanız gerekiyor. Formula 1'in doğası ve onu bu kadar simüle edici yapan şeylerden biri de budur. Ancak mevcut sezonda bu olayların yaşanma sıklığı ve yoğunluğu bir şeyler anlatıyor.''

Red Bull Takımlar Şampiyonası'nda yakın zaman önce 44 puan önde olmasına rağmen şu anda Mercedes'i 12 puan geriden takip ediyor.

Newey bu durum hakkındaki düşüncelerini de şu şekilde ifade etti: ''Fransa-Steiermark-Avusturya'daki üç yarışta iyi performans gösterdiğimiz noktayı bulduktan sonra son birkaç yarış bizim için çok acı verici oldu.''

''Bu durum, işlerin ne kadar çabuk değişebileceğinin altını çizdi. İşler çok iyi görünüyordu, özellikle de Avusturya Grand Prix'sinden sonra ve iki şampiyonada da düzgün şekilde bir liderliğimiz vardı. İki yarış sonrasında ise iki şampiyonada da biraz gerideydik ve bunun bizim suçumuz olmaması daha da acı verici.''

''İçinde bulunduğumuz sporun doğası bu. Başımızı aşağı eğmeli ve zorlamaya devam etmeliyiz.''