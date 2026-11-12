Formula 1

Newey: "Red Bull ile Aston Martin arasında pek çok benzerlik görüyorum"

Adrian Newey, Aston Martin'in mevcut sorunlarıyla Red Bull'da göreve başladığı dönemde yaşadığı zorluklar arasında birçok benzerlik bulunduğunu söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 14:30

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Adrian Newey, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Aston Martin, şampiyona tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Takım, şampiyonada son sırada bulunmasa da sezon boyunca nadiren puan mücadelelerinde yer alabildi.

Yaşanan sorunların ne kadarının şasiden kaynaklandığı henüz net değil. Hem Aston Martin hem de güç ünitesi tedarikçisi Honda, performansı sınırlayan temel unsurun güç ünitesi olduğunu kabul ediyor. Ciddi performans eksikliğine sürekli tekrarlanan dayanıklılık sorunlarının da eklenmesi, takımın durumunu daha da zorlaştırıyor.

Ancak Adrian Newey, Red Bull'daki ilk döneminde de işlerin pek yolunda gitmediğini hatırlatarak mevcut zorluklar karşısında geçmiş deneyimlerinden güç alıyor.

Newey, "Aslında Red Bull'da işe başladığım dönemle Aston Martin'de göreve başladığım dönem arasında birçok benzerlik olduğunu düşünüyorum."

"Her iki takım da üst düzey yöneticilerin değişmesi ve benzeri gelişmeler nedeniyle oldukça çalkantılı dönemler yaşadı."

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Sonrasında ise herkesi birlikte çalışır hale getirmeye, ekipler arasındaki kopuklukları ortadan kaldırmaya ve çalışma kültürünü geliştirmeye odaklandık. Burada da durum tamamen aynı." dedi.

Honda'ya, bu sezon güç ünitesini geliştirebilmesi için ADUO sistemi kapsamında önemli ölçüde ek geliştirme hakkı tanındı.

Bunun Honda'ya nasıl yardımcı olabileceği sorulduğunda Newey, "Tahmin edebileceğiniz gibi bu konuda Ferrari ile tamamen aynı fikirdeyiz."

"Mesele yalnızca krank milinden elde edilen beygir gücü değil. Önemli olan bütün paketin nasıl çalıştığı. Aracı en hızlı hale getiren şey bu."

"Dolayısıyla Honda ile sürekli olarak bu konu üzerinde çalışıyoruz. Tur zamanları açısından en iyi ve en hızlı paketi oluşturacak çözümleri değerlendirmeye devam ediyoruz." şeklinde yanıt verdi.

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- Motorsport.com Ekibi

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