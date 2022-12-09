Newey: "Red Bull, 2021 aracını gerekenden uzun süre geliştirdi"

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Verstappen, bu sene dominant bir şekilde 2. dünya şampiyonluğunu kazanırken, Red Bull ise 2013'ten sonraki ilk takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Red Bull RB18, takımın 2021'deki RB16B aracını Verstappen'in şampiyon olabilmesi için son ana kadar geliştirmesine rağmen dominant olmayı başardı.

2021'de birçok takım 2022'deki büyük kural değişikliklerine odaklanmak için gelişimi erkenden durdururken, Red Bull Verstappen'in şampiyonluk mücadelesine yardımcı olmak için güncellemeye devam etmişti.

Red Bull, Autosport Ödül Töreni'nde RB18 için Yılın Yarış Aracı ödülünü aldı.

Newey, özellikle 2021'deki aracın gelişimini uzun süre devam ettirip 2022 aracına geç odaklanmaları nedeniyle, RB18'in başarısının çok özel olduğunu söyledi.

Ödülü aldıktan sonra Motorsport.com'a konuşan Newey, "Özellikle de şampiyonluk mücadelesinde geçen yılın aracını geliştirmeye devam ettiğimiz ve muhtemelen yapmamız gerekenden daha uzun sürdüğü için, bu araç için oldukça kısa bir geliştirme dönemi geçirdik."

"Bu bize kış boyunca yapacak çok şey verdi. Odaklanmaya çalıştığımız şey, aracın temellerini bu yılın aracı olarak doğru bir şekilde elde etmek ve ardından bunun bize onu iyileştirme potansiyeli vermesini ummaktı."

"Neyse ki bu şekilde sonuçlandı." dedi.

Red Bull, 2022'nin başında Ferrari ile kafa kafaya mücadele etse de, sezon ilerledikçe aracını geliştirerek rahat bir şekilde en hızlı araca sahip olmayı başardı.

Takım, sezonun ikinci yarısında son 11 yarışın 10'unu kazanarak her iki şampiyonluğu erkenden ilan etti.

Newey, sezon öncesi testlerde Ferrari'nin önde olduğunu düşündüğünü ancak Red Bull'un tüm pistlerde hızlı bir araç üretmeye odaklandığını söyledi.

Newey, "Gerçekte, sezon öncesi testlerde Ferrari muhtemelen daha hızlıydı."

"Ancak ilk yarışta çok iyi, verimli bir güncelleme yaptık. Bu sayede çok yaklaştık ve ardından gerçekten çok yakın mücadele oldu. Ferrari bazı yarışlarda daha hızlı, biz başka yarışlarda daha hızlıydık."

"Bunlardan ders çıkarıp sezonun ikinci yarısında daha dengeli, her yerde çalışacak bir araç yapmaya çalıştık. Bu konuda hepimiz ortak bir şekilde iyi iş çıkardık." dedi.