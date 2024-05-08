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Formula 1 Miami GP

Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Red Bull'un tasarımcısı Adrian Newey, mevcut RB20 aracının "temel özelliklerinden birisini" beğenmediğini ve bunun yakında değişeceğini söyledi.

Ezel Tan
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Miami GP öncesi Adrian Newey'nin 2025'in ilk çeyreğinden sonra Red Bull'dan ayrılacağı ve bu yılın geri kalanında da RB17 hiper aracına odaklanacağı duyurulmuştu.

Red Bull, Newey'nin bilgilere erişimini kısıtlamaya çoktan başladı fakat geçen hafta sonu Miami GP'de pit duvarında yer almayı sürdürdü.

Burada bir röportajda veren Newey, RB20'de belirtmek istemediği bir alanın yakında değişeceğini söyledi.

Newey, bu alandan "pek hoşlanmadığını" söyledi.

Mevcut kural döngüsünde daha fazla kazanım elde edip edemeyecekleri sorusuna Newey, "Evet, yani her zaman geliştirebileceğiniz şeyler vardır."

“Bu araç, 2022 aracının bu kural dönemindeki üçüncü evrimi. Önümüzdeki yıl, 2026'daki büyük değişiklikten önce bir yılımız daha olacak."

"Bu yüzden her zaman ufak tefek şeylere bakıyoruz."

“Aracın temel mimarisi aynı kaldı fakat örneğin bu yıl araçta çok da memnun olmadığım bir özellik var. Bu özellikle ya bu yılın ilerleyen dönemlerinde ya da daha büyük olasılıkla gelecek yıl için yeniden tasarlanacak." cevabını verdi.

Bu değişikliğin Newey'nin fikri olup olmadığı bilinmiyor ancak her halükarda Pierre Wache önderliğindeki teknik ekip tarafından geliştirilecek.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

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