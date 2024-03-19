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Formula 1 Avustralya GP

Newey: "RB20'nin avantajı görünmeyen yerlerde"

Red Bull'un efsane tasarımcısı Adrian Newey, büyük ilerlemenin arkasındaki gücün "konsept değişikliği" olmadığını açıklıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Zak Mauger / Motorsport Images

RB19 ile kırdığı birçok rekor göz önüne alındığında Red Bull'un, yeni RB20'yi selefiyle benzer temelde tasarlayacağı düşünülüyordu.

Ancak dünya şampiyonu takım, tamamen farklı bir konsepte geçerek herkesi şaşırttı.

Bu konsept değişikliği sonrası Red Bull, çıktığı ilk iki yarışı da kazanmayı başardı ve bir kez daha büyük bir avantaja sahip gibi görünüyor.

Milton Keynes merkezli ekibin tasarımcısı Adrian Newey, "F1 Nation" podcast'inde, sidepod tarafında yapılanlar önemli değişikliklerin büyük zaman kazanımlarından sorumlu olmadığını vurguladı.

Newey, "Dikkat çeken görünür parçalar elbette aerodinamik ilerlemeyi gösteriyor. Fakat görsel değişim, elde ettiğiniz performans artışından çok daha büyük olabilir."

"Tam tersi şekilde daha az fark edilen diğer parçalar da daha büyük kazanımlardan sorumlu oluyor."

"Tüm pistlerde iyi olan bir araç geliştirmeye çalıştık. Geçen yıl yüksek yere basma gücünün gerekli olduğu cadde pistlerinde zorlandık."

"Singapur'da yapabileceklerimizi yapamadık. Biraz daha iyi olsaydık orada kesinlikle bir podyum elde edebilirdik." 

"Fakat bu pistlerde rakiplerimize göre daha az avantajlı olduğumuz kesinlikle doğru."

"Umarım bu tür pistlerde 'bir felaket' yaşamazsak bu bizim için yeterli olabilir." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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