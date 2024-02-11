Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"
Efsane tasarımı Adrian Newey, yeni RB20 aracının RB18'in üçüncü evrimi olacağını söylüyor ve seçimlerinin doğru çıkmasını umuyor.
Red Bull Racing'in sayısız zaferinin mimarlarından biri olan Adrian Newey, son günlerde "Christian Horner davası" nedeniyle çalkalanan Red Bull'un yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi.
Newey davadan ziyade yeni Red Bull hakkında konuştu ve RB20'de çok büyük değişiklikler olmayacağının sinyallerini verdi.
Geçen yıl Max Verstappen ve Sergio Perez 22 yarışın 21'ini kazanarak Formula 1'de yeni bir rekora imza atmıştı.
Şimdi RB20 temel olarak geçen yılki RB19'a benzeyecek ve onun da RB18'i temel aldığı düşünüldüğünde, aynı temelde üçüncü yıllarını geçirmiş olacaklar.
Newey, Talking Bulls podcast'ine, "Yeni aracımız, RB18'in (2022 şasisi) üçüncü evrimi olacak."
"Doğru seçimi yapıp yapmadığımızı ya da önceki araca ve rakiplerin tasarımına kıyasla daha muhafazakâr kalıp kalmayacağını bilmiyoruz."
"Buradaki soru 'fikirleri değerlendirmek için özel bir çalışma grubu mu kurmalıyız yoksa aynı rotada devam mı etmeliyiz?' oldu. Ekibin elindeki kaynaklar -bütçe sınır nedeniyle- kısıtlı ve her şeyi aynı anda yapmaya gücümüz yetmiyor."
"Bu yüzden halihazırda sahip olduğumuz aracı geliştirmeye devam etmeye karar verdik ve umarım doğru seçimi yapmışızdır."
"Geçen yıl Singapur Grand Prix'si hariç her yarışı kazanmayı başardık, ancak sezon sonunda herkes kelimenin tam anlamıyla peşimize takılmıştı. Üzerimizdeki baskı çok açıktı. Örneğin Austin'de risk alıp, fazladan bir pit stop yaptığımızda neredeyse kaybediyorduk fakat yine de Max kazanmayı başardı. Las Vegas'ta ise pistin en hızlısı Leclerc'ti fakat o durumda bile Max zirvede yer aldı ve yine farkını ortaya koydu." dedi.
Formula 1 tarihindeki ilk kez 24 yarışın düzenleneceği 2023 sezonu, Mart ayında başlayacak.
Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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