Newey: "RB20, RB18'in 'üçüncü bir evrimi' olacak"
Adrian Newey, Red Bull'un rakiplerini geride tutmak amacıyla 2024 RB20 aracında yapmak zorunda kaldığı seçimi anlattı.
2023'te Red Bull, dominant RB19 ile 22 yarışın 21'ini kazanarak 860 şampiyona puanı elde etti.
2022 ve 2023 sezonunda Red Bull, gridde büyük bir hız avantajına sahip olsa da sezonlar ilerledikçe kurallar sabit kalacağı için diğer takımların Red Bull'u yakalayacağı düşünülüyor.
Teknik Direktör Newey, 15 Şubat'ta tanıtılacak olan RB20'yi tasarlarken, konseptini geliştirmeye devam etmek ya da onu çöpe atıp yeniden başlamak konusunda takımın karşı karşıya kaldığı ikilemi ortaya koydu.
Newey, RedBull Talking Bull podcast'inde RB20 için, "Bu, 2022 aracının üçüncü bir evrimi."
"Geçen yılki araç 2022 aracının bir evrimiydi ve ana noktaları; aerodinamik açıdan normal kış gelişimi, aracı iyileştirmeye çalışmak için süspansiyonla ne yapmamız gerektiğine dair bazı anlayışlardı."
"2022'de hiçbir zaman ağırlık sınırına inmedik ve bu yılki araç orijinal RB18'in üçüncü evrimi."
"Tabii şimdi diğerleri farklı bir şey yaparken üçüncü evrimin çok mu muhafazakâr olacağını bilemiyoruz."
"Bu zor bir durum. 'Bir grup oluşturup başka fikirlere mi bakmalıyız yoksa izlediğimiz rotayı geliştirmeye devam mı etmeliyiz?' gibi bir kararsızlığa sahibiz."
"Kaynaklarımız sınırlı ve her şeyi yapamayız. Bu nedenle elimizdekileri geliştirme yaklaşımını benimsedik ve umarım bu sağduyulu ve doğru bir karar olur." dedi.
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