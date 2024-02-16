Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı"

2023'ü domine eden Red Bull Racing, yeni sezona da oldukça güçlü girecek gibi görünüyor ve yeni RB20 şimdiden konuşulmaya başlandı.

Araçta dikkat çekici bazı çözümler var ve takım patronu Christian Horner'ın tabiriyle yeni araçta büyük çalışmalar yapılmış durumda.

Baş tasarımcı Adrian Newey RB20'nin lansman etkinliğinde yaptığı konuşmada, Silverstone'daki sürüşte aracın beklentilere uygun davrandığını söyledi ancak acele karar verilmemesini istedi.

Newey, "Zorlamaya devam etmeliyiz."

"Geçen yılın sonunda mücadelenin daha da zorlaştığına şüphe yok ama Max harika bir iş çıkardı."

"Dolayısıyla kışın yapmamız gereken çok iş vardı."

"Yaptıklarımız yeterli olacak mı? Bilemiyorum. Formula 1'in olayı bu. Silverstone'daki ilk testten sonra ne yaptığımız hakkında kabaca bir fikir edindik."

"Söyleyebileceğimiz kadarıyla araç beklentilere uygun davrandı ama bu hiçbir şeyi garanti etmiyor."

"Belki bazı takımlar bizden daha büyük bir adım atmayı başarmıştır, bilemeyiz. Bekleyip görmemiz gerekiyor." dedi.