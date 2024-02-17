Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Newey, RB19'un rakip araçlardan çok daha iyi olmasına şaşırmış

RB20'yi yorumlayan Adrian Newey ve Pierre Waché, yeni Red Bull Racing aracının her alanda geliştirildiğini belirttiler.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing

2022'de şampiyonluğa ulaşan RB18'in evrimi olan yeni RB19, 22 yarışta 21 zafer alarak Formula 1 tarihinin en baskın aracı olmayı başardı.

Adrian Newey, 2023 yılında bu kadar çok başarı elde etmeyi beklemediklerini kabul ediyor.

Takımın baş tasarımcısı, "RB19, 2022'de kullandığımız RB18'in gerçek bir evrimiydi."

"2023 aracı, rekabet gücü anlamında bizim için tam bir sürpriz oldu."

"O kış mücadelenin çok heyecan verici olacağını düşünmüştük çünkü Mercedes sezon sonunda bir yarış kazanmıştı ve Ferrari de rekabetçiydi."

"Bu yüzden kendi çalışmalarımıza odaklandık ve 2022 aracının bazı zayıflıklarını giderdik."

"Sezon ortasında açık ara önde olmamız bizim için tam bir şok oldu."

"Yine de zorlamaya devam etmek zorundasınız ve yeni araçta öyle yaptık. RB19'u her alanda geliştirdik."

"Araç mekanik, aerodinamik ve araç dinamikleri anlamında gelişti. Peki bu yeterli olacak mı? Bilemeyiz. Bekleyip görmemiz gerekecek." dedi.

Christian Horner, Red Bull Racing Takım Müdürü, Adrian Newey, Red Bull Racing Baş Teknik Sorumlusu, David Coulthard

Christian Horner, Red Bull Racing Takım Müdürü, Adrian Newey, Red Bull Racing Baş Teknik Sorumlusu, David Coulthard

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Teknik direktör Pierre Waché de Newey'nin sözlerini biraz da açarak şöyle devam etti: "Formula 1, mühendislik açısından üst düzey bir spor."

"Başarılara ulaşmak için tüm alanlarda rekabetçi olmanız gerekir. Her alanda rekabet var ve bu da çok fazla motivasyon sağlıyor."

"Yeni aracı hazırlarken hangi alanlarda kazanımlar elde edebileceğimizi belirlemeye çalıştık ve bunun dışında esas olarak geçen yıl yaptıklarımızın bir evrimi söz konusu."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Mercedes şimdiden güncelleme hazırlığına başladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen, Ricciardo'nun "direksiyon tasarımını" kopyalamış

Verstappen, Ricciardo'nun "direksiyon tasarımını" kopyalamış

Formula 1

Verstappen, Ricciardo'nun "direksiyon tasarımını" kopyalamış Verstappen, Ricciardo'nun "direksiyon tasarımını" kopyalamış

İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var

İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var

Formula 1
Ferrari lansmanı

İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var

Brown'a göre 2024, McLaren için hâlâ bir "geçiş yılı" olacak

Brown'a göre 2024, McLaren için hâlâ bir "geçiş yılı" olacak

Formula 1

Brown'a göre 2024, McLaren için hâlâ bir "geçiş yılı" olacak Brown'a göre 2024, McLaren için hâlâ bir "geçiş yılı" olacak

Son Haberler

WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti

WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti

WRC WRC
İsveç Rallisi

WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti

General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor

General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor

F1 Formula 1

General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor General Motors, Andretti-Cadillac'ın F1 katılım teklifine hâlâ güveniyor

Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder"

Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder"

F1 Formula 1

Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder" Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder"

Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi"

Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi"

F1 Formula 1

Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi" Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol