Newey, RB19'un rakip araçlardan çok daha iyi olmasına şaşırmış

2022'de şampiyonluğa ulaşan RB18'in evrimi olan yeni RB19, 22 yarışta 21 zafer alarak Formula 1 tarihinin en baskın aracı olmayı başardı.

Adrian Newey, 2023 yılında bu kadar çok başarı elde etmeyi beklemediklerini kabul ediyor.

Takımın baş tasarımcısı, "RB19, 2022'de kullandığımız RB18'in gerçek bir evrimiydi."

"2023 aracı, rekabet gücü anlamında bizim için tam bir sürpriz oldu."

"O kış mücadelenin çok heyecan verici olacağını düşünmüştük çünkü Mercedes sezon sonunda bir yarış kazanmıştı ve Ferrari de rekabetçiydi."

"Bu yüzden kendi çalışmalarımıza odaklandık ve 2022 aracının bazı zayıflıklarını giderdik."

"Sezon ortasında açık ara önde olmamız bizim için tam bir şok oldu."

"Yine de zorlamaya devam etmek zorundasınız ve yeni araçta öyle yaptık. RB19'u her alanda geliştirdik."

"Araç mekanik, aerodinamik ve araç dinamikleri anlamında gelişti. Peki bu yeterli olacak mı? Bilemeyiz. Bekleyip görmemiz gerekecek." dedi.

Christian Horner, Red Bull Racing Takım Müdürü, Adrian Newey, Red Bull Racing Baş Teknik Sorumlusu, David Coulthard Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Teknik direktör Pierre Waché de Newey'nin sözlerini biraz da açarak şöyle devam etti: "Formula 1, mühendislik açısından üst düzey bir spor."

"Başarılara ulaşmak için tüm alanlarda rekabetçi olmanız gerekir. Her alanda rekabet var ve bu da çok fazla motivasyon sağlıyor."

"Yeni aracı hazırlarken hangi alanlarda kazanımlar elde edebileceğimizi belirlemeye çalıştık ve bunun dışında esas olarak geçen yıl yaptıklarımızın bir evrimi söz konusu."