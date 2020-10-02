Newey: "Raikkonen, başlangıçta takıma liderlik edebilecek durumda değildi"

Adrian Newey, McLaren'da çalıştığı dönemde Kimi Raikkonen'le çalışmıştı ve Fin pilot hakkında her zaman övgü dolu sözler söyledi.

Newey aynı zamanda Red Bull'a geçmesinin ardından burada pek çok önemli isimle çalıştı ve bu isimlerden bir tanesi de Max Verstappen'di.

Newey, Motor Sport Magazine podcastinde Raikkonen ve Verstappen hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Newey, "Kimi o zamanlar gerçek bir çaylaktı. Bir takıma liderlik edemezdi ya da takımın tartışmasız bir numarası değildi."

"2005 sezonunda zaten takımdaki birinci pilottu ancak yaşına rağmen takım içinde Max kadar ezici ve baskın değildi."

"Pistte nasıl davrandığına bakarsanız asla 22 yaşında olduğunu düşünemezsiniz. Gerçekten yarış hafta sonlarında takımın liderlerinden bir tanesi."

"Bu, ne yaptığınızı kaç yaşında olduğunuzdan daha önemli olduğunu gösterir. Max'in daha olgun yaşta Formula 1'e gelen sürücülerden hiçbir farkı yok." dedi.