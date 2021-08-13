Newey, Perez'in Red Bull'a getirdiği deneyimin katkılarından bahsetti

Red Bull, şimdiye kadar takıma kendi sürücü akademilerinden genç pilotları getiriyordu ancak geçtiğimiz sene ilk kez farklı bir yol izleyerek deneyimli pilot Perez ile anlaştı. 31 yaşındaki sürücü geçmişte Racing Point, McLaren ve Sauber’de yarışmıştı.

Bu, Avusturyalı ekibin 2000’de David Coulthard ve Mark Webber ile anlaştığından beri ilk kez kendi sürücü programları dışına çıktığı anlamına geliyordu.

Red Bull teknik bölüm başkanı Newey, Perez’in takıma getirdiği bilgi ve deneyimin Milton Keynes merkezli takıma oldukça katkı sağladığını kabul etti.

Talking Bull podcastine verdiği demeçte Newey, “Bu sene Sergio’nun bize katılması, başka takımlarda edindiği deneyimle birlikte oldukça işimize yaradı.”

“Çünkü Mark ve David’den bu yana Red Bull programı dışında sürücü almamıştık. Bu yüzden, diğer takımları da deneyimlemiş birini almak, bize farklı bir perspektif kazandırdı.” dedi.

Ayrıca Newey, Perez ve takım arkadaşı Max Verstappen’in aracın gelişiminde büyük rol oynadığını da ekledi.

Newey, “[Aracın gelişiminde Perez ve Verstappen’in] büyük etkileri oldu. Doğrusu şu ki araçta, aerodinamiyi ve daha fazlasını ölçtüğümüz bir sürü veri ve yüzlerce sensör var. Bunlar hemen hemen size aracın nasıl çalıştığını söylüyor.”

“Fakat aracın neden bunu yaptığını söyleyen ise pilotlar oluyor ve sonrasında, pilotların yorumlarıyla sensörleri bağdaştırmaya çalıştırıyorsunuz.”

“Bence bu, sporun etkileyici taraflarından biri insanların geri bildirimlerini verilere adapte edebilmek. Bu yüzden, pilotların yorumları çok önemli.” ifadelerini kullandı.