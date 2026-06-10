Newey: “Padoktan uzak kaldığım dönemde güncellemeler üzerinde çalıştım”

Formula 1 dünyasının dahi tasarımcısı ve Aston Martin Takım Patronu Adrian Newey, marttaki Avustralya GP'sinden bu yana ilk kez Monako'da padoktaki yerini aldı.

Geçtiğimiz ay geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle dört yarışı kaçırdığı iddia edilen 67 yaşındaki Newey’nin geri dönüşü, Aston Martin’in bu sezonki ilk puanıyla taçlandı. Sergio Perez'in ceza almasıyla 10. sıraya yükselen Fernando Alonso, hem takımın hem de Honda'nın 2026'daki ilk puanını hanesine yazdırdı.

Yarış öncesinde gridde yürürken Lando Norris ve Oscar Piastri’nin McLaren araçlarını ve Pierre Gasly’nin Alpine aracını pürüzsüz bir dikkatle incelerken kameralara yansıyan Newey, F1 TV’ye verdiği demeçte padoğa döndüğü için mutlu olduğunu belirtti ve arka planda yürüttüğü çalışmaları ilk kez paylaştı: "Melbourne’den beri katıldığım ilk yarış oldu ve geri dönmek çok güzel.”

Adrian Newey, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Padoktan uzak kaldığım bu dönemde boş durmadım; aracı geliştirmek ve muhtemelen yaz arasından hemen önce pistte olmasını planladığımız büyük bir güncelleme paketi üzerinde çalıştım."

Ocak ayında Barselona’daki sezon öncesi testlerine geç kalan ve aracın gelişim sürecinde rakiplerinin yaklaşık dört ay gerisinde kaldıklarını itiraf eden Newey, AMR26’nın adeta son dakikada hazırlandığını söyledi.

Bu kötü hazırlık sürecinin ardından takım olarak strateji değişikliğine gittiklerini belirten deneyimli mühendis, Fernando Alonso ve Lance Stroll’un motivasyonunu nasıl koruduklarına dair soruya şu yanıtı verdi: "Pilotlar için kesinlikle çok uzun ve zorlu bir süreç oluyor.”

“Ancak Melbourne’den sonra çok net bir karar aldık: Parça parça, ufak tefek güncellemeler getirmek yerine zamana yayılmayı, fabrikadaki sistemlerimizi oturtmayı ve araştırmalarımızı çok daha titiz bir şekilde yapmayı seçtik.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Erik Junius

“Avustralya'ya aracı yetiştirebilmek için her şey o kadar aceleye gelmişti ki bir noktada durduk ve dedik ki: 'Tamam, kısa vadede bu acıyı çekeceğiz ama güncellemeyi getirdiğimizde gerçekten büyük ve kayda değer bir adım atacağız.'"

Monako’daki geri dönüşünün ardından Newey’nin sezonun geri kalanında da bazı yarışlara katılması bekleniyor. Ancak diğer takım patronlarının aksine Newey, takıma en çok nerede fayda sağlayabileceğini düşünüyorsa katılmak için o yarışları seçecek.