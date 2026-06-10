Newey: “Padoktan uzak kaldığım dönemde güncellemeler üzerinde çalıştım”
Aston Martin Takım Patronu Adrian Newey, Formula 1 padoğundan uzak kaldığı dönemde AMR26 aracı için büyük bir güncelleme paketi üzerinde çalıştığını duyurdu.
Adrian Newey, Team Principal of Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images
Formula 1 dünyasının dahi tasarımcısı ve Aston Martin Takım Patronu Adrian Newey, marttaki Avustralya GP'sinden bu yana ilk kez Monako'da padoktaki yerini aldı.
Geçtiğimiz ay geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle dört yarışı kaçırdığı iddia edilen 67 yaşındaki Newey’nin geri dönüşü, Aston Martin’in bu sezonki ilk puanıyla taçlandı. Sergio Perez'in ceza almasıyla 10. sıraya yükselen Fernando Alonso, hem takımın hem de Honda'nın 2026'daki ilk puanını hanesine yazdırdı.
Yarış öncesinde gridde yürürken Lando Norris ve Oscar Piastri’nin McLaren araçlarını ve Pierre Gasly’nin Alpine aracını pürüzsüz bir dikkatle incelerken kameralara yansıyan Newey, F1 TV’ye verdiği demeçte padoğa döndüğü için mutlu olduğunu belirtti ve arka planda yürüttüğü çalışmaları ilk kez paylaştı: "Melbourne’den beri katıldığım ilk yarış oldu ve geri dönmek çok güzel.”
Adrian Newey, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
“Padoktan uzak kaldığım bu dönemde boş durmadım; aracı geliştirmek ve muhtemelen yaz arasından hemen önce pistte olmasını planladığımız büyük bir güncelleme paketi üzerinde çalıştım."
Ocak ayında Barselona’daki sezon öncesi testlerine geç kalan ve aracın gelişim sürecinde rakiplerinin yaklaşık dört ay gerisinde kaldıklarını itiraf eden Newey, AMR26’nın adeta son dakikada hazırlandığını söyledi.
Bu kötü hazırlık sürecinin ardından takım olarak strateji değişikliğine gittiklerini belirten deneyimli mühendis, Fernando Alonso ve Lance Stroll’un motivasyonunu nasıl koruduklarına dair soruya şu yanıtı verdi: "Pilotlar için kesinlikle çok uzun ve zorlu bir süreç oluyor.”
“Ancak Melbourne’den sonra çok net bir karar aldık: Parça parça, ufak tefek güncellemeler getirmek yerine zamana yayılmayı, fabrikadaki sistemlerimizi oturtmayı ve araştırmalarımızı çok daha titiz bir şekilde yapmayı seçtik.”
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Erik Junius
“Avustralya'ya aracı yetiştirebilmek için her şey o kadar aceleye gelmişti ki bir noktada durduk ve dedik ki: 'Tamam, kısa vadede bu acıyı çekeceğiz ama güncellemeyi getirdiğimizde gerçekten büyük ve kayda değer bir adım atacağız.'"
Monako’daki geri dönüşünün ardından Newey’nin sezonun geri kalanında da bazı yarışlara katılması bekleniyor. Ancak diğer takım patronlarının aksine Newey, takıma en çok nerede fayda sağlayabileceğini düşünüyorsa katılmak için o yarışları seçecek.
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Iwasa, Barselona GP'nin ilk antrenman seansında Red Bull direksiyonuna geçecek
Wolff: “Barselona, aracı her bakımdan sınayan bir pist”
Hamilton: “Viraj çıkışlarında Mercedes ile aramızda gece ve gündüz kadar fark vardı”
Newey: “Padoktan uzak kaldığım dönemde güncellemeler üzerinde çalıştım”
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar