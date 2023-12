Newey, neden Red Bull'u seçti?

Red Bull 2006'da kendisini çağırdığında Newey zaten altı Takımlar Şampiyonluğu kazanan bir araç tasarlamıştı ve McLaren gayet iyi gidiyordu.

Bu nedenle Newey'nin McLaren'deki görevini bırakıp deneyimsiz Red Bull'a katılması mantıksız bir seçim gibi görünüyordu.

Ancak onu Red Bull'a çeken de tam olarak bu sebepti; Newey kazanan bir takımın parçası olmak yerine sıfırdan bir şeyler inşa etmek istiyordu.

Newey, "Williams ve McLaren'da başarılı olacak kadar şanslı olduğum için, her ikisi de ben gelmeden çok önce yarışlar ve şampiyonluklar kazanmış harika takımlardı."

"Ve her iki durumda da rekabet gücü biraz düşmüştü."

"Ancak ben katıldığımda işim büyük ölçüde tasarıma dayalı bir işti. Aracın rekabet gücünü artırmaya çalışıyordum." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate after securing the 2023 drivers world championship