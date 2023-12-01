Newey, neden Red Bull'u seçti?

Red Bull 2006'da kendisini çağırdığında Newey zaten altı Takımlar Şampiyonluğu kazanan bir araç tasarlamıştı ve McLaren gayet iyi gidiyordu.

Bu nedenle Newey'nin McLaren'deki görevini bırakıp deneyimsiz Red Bull'a katılması mantıksız bir seçim gibi görünüyordu.

Ancak onu Red Bull'a çeken de tam olarak bu sebepti; Newey kazanan bir takımın parçası olmak yerine sıfırdan bir şeyler inşa etmek istiyordu.

Newey, "Williams ve McLaren'da başarılı olacak kadar şanslı olduğum için, her ikisi de ben gelmeden çok önce yarışlar ve şampiyonluklar kazanmış harika takımlardı."

"Ve her iki durumda da rekabet gücü biraz düşmüştü."

"Ancak ben katıldığımda işim büyük ölçüde tasarıma dayalı bir işti. Aracın rekabet gücünü artırmaya çalışıyordum." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate after securing the 2023 drivers world championship

Newey ayrıca F1'deki ilk işi olan Leyton House Racing'de yarım kalan bir işi olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Bundan biraz daha geriye giderseniz, Formula 1'de çalıştığım ilk takım Leyton House oldu."

"Bu Mart ayında ortaya çıktı. Yani benim için IndyCar'dan Formula 1'e çok fazla takım değiştirmeden doğal bir geçiş oldu."

"O küçük bir takımdı. Kelimenin tam anlamıyla 50 kişiydik ve yaklaşık dört ya da beş mühendisimiz vardı. İtiraf etmeliyim ki performansımız biraz dengesizdi ama takımın büyüklüğü düşünüldüğünde çok rekabetçi olabilecek bir aracımız vardı."

"Ancak takım para kaybetmeye başladı [Sahibi Akira Akagi, Fuji Bank skandalı sebebiyle bir süre hapiste kaldı]. Bu yüzden o ekipten ayrıldım."

"Red Bull'dan teklif geldiğinde, bir takımda aşağı yukarı en başından beri yer almanın ve bu sayede takımı mühendislik açısından şekillendirmenin cazibesine kapıldım."