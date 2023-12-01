Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Newey, neden Red Bull'u seçti?

Adrian Newey, kendisini Red Bull'a katılmaya ikna eden şeyin 'bir takımı sıfırdan şekillendirme' olduğunu açıkladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Red Bull 2006'da kendisini çağırdığında Newey zaten altı Takımlar Şampiyonluğu kazanan bir araç tasarlamıştı ve McLaren gayet iyi gidiyordu.

Bu nedenle Newey'nin McLaren'deki görevini bırakıp deneyimsiz Red Bull'a katılması mantıksız bir seçim gibi görünüyordu. 

Ancak onu Red Bull'a çeken de tam olarak bu sebepti; Newey kazanan bir takımın parçası olmak yerine sıfırdan bir şeyler inşa etmek istiyordu.

Newey, "Williams ve McLaren'da başarılı olacak kadar şanslı olduğum için, her ikisi de ben gelmeden çok önce yarışlar ve şampiyonluklar kazanmış harika takımlardı." 

"Ve her iki durumda da rekabet gücü biraz düşmüştü."

"Ancak ben katıldığımda işim büyük ölçüde tasarıma dayalı bir işti. Aracın rekabet gücünü artırmaya çalışıyordum." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate after securing the 2023 drivers world championship

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate after securing the 2023 drivers world championship

Newey ayrıca F1'deki ilk işi olan Leyton House Racing'de yarım kalan bir işi olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Bundan biraz daha geriye giderseniz, Formula 1'de çalıştığım ilk takım Leyton House oldu."

"Bu Mart ayında ortaya çıktı. Yani benim için IndyCar'dan Formula 1'e çok fazla takım değiştirmeden doğal bir geçiş oldu."

"O küçük bir takımdı. Kelimenin tam anlamıyla 50 kişiydik ve yaklaşık dört ya da beş mühendisimiz vardı. İtiraf etmeliyim ki performansımız biraz dengesizdi ama takımın büyüklüğü düşünüldüğünde çok rekabetçi olabilecek bir aracımız vardı."

"Ancak takım para kaybetmeye başladı [Sahibi Akira Akagi, Fuji Bank skandalı sebebiyle bir süre hapiste kaldı]. Bu yüzden o ekipten ayrıldım." 

"Red Bull'dan teklif geldiğinde, bir takımda aşağı yukarı en başından beri yer almanın ve bu sayede takımı mühendislik açısından şekillendirmenin cazibesine kapıldım."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Vasseur: "2024'te beklentileri çok yüksek tutma hatasını bir daha yapmamalıyız"
Sonraki haber Mahkemeden İstanbul Park için tahliye kararı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Jordan: "Ben olsaydım Sargeant'ı takımımda tutmazdım"

Jordan: "Ben olsaydım Sargeant'ı takımımda tutmazdım"

Formula 1

Jordan: "Ben olsaydım Sargeant'ı takımımda tutmazdım" Jordan: "Ben olsaydım Sargeant'ı takımımda tutmazdım"

İki eski F1 yıldızı, 2024 sezonu için IMSA ve WEC'de yarışacak

İki eski F1 yıldızı, 2024 sezonu için IMSA ve WEC'de yarışacak

Formula 1

İki eski F1 yıldızı, 2024 sezonu için IMSA ve WEC'de yarışacak İki eski F1 yıldızı, 2024 sezonu için IMSA ve WEC'de yarışacak

Albon: "Verstappen'in sürüş stili 'göz kamaştırıcı'"

Albon: "Verstappen'in sürüş stili 'göz kamaştırıcı'"

Formula 1

Albon: "Verstappen'in sürüş stili 'göz kamaştırıcı'" Albon: "Verstappen'in sürüş stili 'göz kamaştırıcı'"

Son Haberler

FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti

FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti

Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi" Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

F1 Formula 1

Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz" Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol