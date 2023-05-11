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Newey, Mercedes'in teklifini reddetmiş!

Formula 1 tarihinin en başarılı tasarımcılarından Adrian Newey'nin kısa süre önce Mercedes'ten teklif aldığı ancak reddettiği ortaya çıktı.

Altay Gök
Ekleyen:
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Bu sezonun ardından sözleşmesi sona erecek olan Newey, kısa süre önce Red Bull ile yeni bir sözleşme imzaladı ve 18 senedir bünyesinde bulunduğu Milton Keynes'te kalmaya karar verdi.

Son zamanlarda Newey'in geleceğiyle ilgili birçok spekülasyon mevcuttu, bu spekülasyonların en önemlileri ise kendisinin zor zamanlar geçiren Ferrari veya Mercedes ile anlaşacağı yönündeydi.

F1-Insider'ın bu konudaki haberine göre Newey, sözleşme uzatmadan kısa bir süre önce Mercedes'in teklifini "minnetle reddetmiş" vaziyette!

Bu sene itibariyle Mercedes'e geçen eski Red Bull insan kaynakları direktörü Jayne Poole ile konuşan Newey, görüşmenin ardından Red Bull'da kalmaya karar verdi.

Red Bull motor sporları danışmanı Marko da bu söylentileri doğruladı.

Marko, "Görünüş o ki Bay Wolff kendi adamlarının araçlarındaki sorunları kontrol altına alacağına pek de güvenmiyor." ifadelerini kullandı.

Mercedes kısa süre önce teknik departmanının tepesinde büyük bir değişiklik gerçekleştirdi ve James Allison'ı aktif göreve geri çağırdı.

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