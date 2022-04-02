Newey: "Max hem doğuştan yetenekli, hem de oldukça cesaretli"
Red Bull Racing'in tecrübeli tasarımcısı Adrian Newey, Max Verstappen ile ilgili görüşlerini paylaştı.
Adrian Newey has encountered many of the heroes of Formula 1's modern age over his 30+ years working with some of the sport's biggest teams.
Adrian Newey, 30 yılı aşkın Formula 1 kariyeri boyunca birçok büyük takımda, birçok efsane ile yakından çalışma fırsatı yakaladı.
Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen ve Sebastian Vettel gibi isimler, Newey imzalı araçlarla şampiyonluğa ulaştılar. 2021'in son yarışında Lewis Hamilton'ı mağlup etmesinin ardından Max Verstappen de bu listeye giriş yaptı.
Mart ayının başlarında, Bahreyn testleri sırasında RacingNews365.com'a özel bir röportaj veren Newey, Verstappen'in bir yarış sürücüsü olarak benzersiz becerileri ve güçlü yönleri hakkında konuştu.
Newey, "Açıkçası, yaptığınız spor ne olursa olsun sizi iyi yapan benzersiz bir genetik yapıya sahip olmalısınız. Formula 1'de de hızınız, verdiğiniz tepkiler, dengeniz gibi birçok fiziksel faktör etkili."
"Bu sizi belirli bir seviyeye getiriyor. Elbette bu açıdan çok iyi olan fakat olması gerektiği kadar başarılı olmayan bazı sürücüler görüyorsunuz. Aynı şekilde bunun tam tersini de görüyorsunuz."
"Bence Max, her ikisini de birleştirenlerden biri. Doğuştan muazzam bir yeteneğe sahip olduğu açık, ancak aynı zamanda kendisini gösteren bir içsel kararlılığı ve cesareti de var." dedi.
Verstappen, elde ettiği tüm başarılara rağmen halen gridin en genç pilotlarından birisi, yalnızca 24 yaşında.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Newey ise Formula 1'in çok daha farklı olduğu günlerden kalma. O zamanlar veriye dayalı yarış simülatörleri henüz emekleme aşamasındaydı. Tecrübeli tasarımcı, Verstappen'in geri bildirimlerinin araç gelişimi açısından epey önem taşıdığını da belirtiyor.
Newey, "Max modern dönem F1 pilotlarını tanımlamak için başarılı bir örnek. Veri kaydı yapan cihazların gelişmesinden önceki dönemlere baktığımızda, yarış mühendisinin yapabileceği tek şey pilotların verdiği geribildirimleri dikkate almaktı. Dolayısıyla bu geri bildirimler ve pilotun araçta nasıl hissettiği büyük önem taşıyor."
"Artık verilere ulaşmak epey kolaylaştı, dolayısıyla geri bildirimlerin önemini kaybettiğini söyleyenler de çıkacaktır. Fakat veriler yalnızca aracın ne yaptığını söyler, aracın bunu neden yaptığını anlamak ise epey zor bir iş. Burada da pilot devreye giriyor."
"Max'e gelirsek, elbette bize gelip 'ön taraftaki yayı sertleştirmeliyiz' demiyor, fakat aracın ne yaptığını doğru bir şekilde anlatabiliyor. Bir mühendis için bu çok önemli." dedi.
Newey'in bugüne kadar yedi pilotu şampiyonluğa ulaştırdığından bahsetmiştik, dolayısıyla tecrübeli tasarımcının kendi kafasında bu yedi pilotu bir hiyerarşiye oturttuğu düşüncesi de oluşuyor.
Fakat Newey, Verstappen'i Hakkinen, Mansell ve Hill gibi pilotların seviyesinde görüp görmediği sorusunu kibarca geri çevirdi.
Newey, "Bu topun altına girmek istemiyorum. Tarihin en iyi pilotlarından bazılarıyla çalışabildiğim için çok mutluyum. Verstappen'i bir sınıfa koymak isteseydim, A sınıfı şu anlık mümkün değil, B ise adil olmazdı." dedi.