Newey: "Max hem doğuştan yetenekli, hem de oldukça cesaretli"

Adrian Newey, 30 yılı aşkın Formula 1 kariyeri boyunca birçok büyük takımda, birçok efsane ile yakından çalışma fırsatı yakaladı.

Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen ve Sebastian Vettel gibi isimler, Newey imzalı araçlarla şampiyonluğa ulaştılar. 2021'in son yarışında Lewis Hamilton'ı mağlup etmesinin ardından Max Verstappen de bu listeye giriş yaptı.

Mart ayının başlarında, Bahreyn testleri sırasında RacingNews365.com'a özel bir röportaj veren Newey, Verstappen'in bir yarış sürücüsü olarak benzersiz becerileri ve güçlü yönleri hakkında konuştu.