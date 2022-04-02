Newey: "Max hem doğuştan yetenekli, hem de oldukça cesaretli"

Mart ayının başlarında, Bahreyn testleri sırasında RacingNews365.com'a özel bir röportaj veren Newey, Verstappen'in bir yarış sürücüsü olarak benzersiz becerileri ve güçlü yönleri hakkında konuştu.

Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen ve Sebastian Vettel gibi isimler, Newey imzalı araçlarla şampiyonluğa ulaştılar. 2021'in son yarışında Lewis Hamilton'ı mağlup etmesinin ardından Max Verstappen de bu listeye giriş yaptı.

Adrian Newey, 30 yılı aşkın Formula 1 kariyeri boyunca birçok büyük takımda, birçok efsane ile yakından çalışma fırsatı yakaladı.

Newey, "Açıkçası, yaptığınız spor ne olursa olsun sizi iyi yapan benzersiz bir genetik yapıya sahip olmalısınız. Formula 1'de de hızınız, verdiğiniz tepkiler, dengeniz gibi birçok fiziksel faktör etkili."

"Bu sizi belirli bir seviyeye getiriyor. Elbette bu açıdan çok iyi olan fakat olması gerektiği kadar başarılı olmayan bazı sürücüler görüyorsunuz. Aynı şekilde bunun tam tersini de görüyorsunuz."

"Bence Max, her ikisini de birleştirenlerden biri. Doğuştan muazzam bir yeteneğe sahip olduğu açık, ancak aynı zamanda kendisini gösteren bir içsel kararlılığı ve cesareti de var." dedi.

Verstappen, elde ettiği tüm başarılara rağmen halen gridin en genç pilotlarından birisi, yalnızca 24 yaşında.