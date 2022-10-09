Newey: "Max bu yıl mükemmeldi, bu başarıyı hak ediyor"

F1 tarihinin en başarılı tasarımcılarından biri olan Adrian Newey, Max Verstappen'in bugün Japonya'da şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte başarılarına bir yenisini ekledi.

Newey, 3 farklı takımla Markalar Şampiyonluğunu kazanırken; 7 farklı pilotla da Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmayı başarmış bir isim ve bu yıl da fark yaratmayı başardı.

Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen , Sebastian Vettel ve son olarak Max Verstappen; Newey'nin tasarladığı araçlarla şampiyonluklara ulaştılar.

RB18'in tasarımcısı Newey, zemin etkili araçlar konusundaki ustalığını gözler önüne serdi ve Newey'nin önderliğinde tasarlanan RB18, bu yıl gerçekleştirilen 18 yarıştan 14'ünü kazanmayı başardı. Sezon başında F1-75 daha hızlı bir görüntü çizse de RB18 hızla gelişti ve çok geçmeden griddeki en hızlı araca dönüştü. Ayrıca tüm pistlerde de iyi bir şekilde çalışıyordu.

Verstappen’in Dünya Şampiyonluğunun en büyük mimarlarından biri olan Newey, Hollandalı pilotun bu başarıyı hak ettiğini düşünüyor.

Yarışın ardından konuşan İngiliz tasarımcı, şunları söyledi: "Max bu yıl mükemmeldi. Singapur'da trafikte kaldığında hatalar yaptı ama bunun dışında hatası yoktu. Çok olgun. O, zaten hıza sahipti ve her zaman hızlıydı. Bütün bu başarısını tamamen hak ediyor."

"Fabrikadaki çocuklar iyi bir dönem geçirdiler. Sezonun ilk döneminde Ferrari iyi bir araca sahipti, muhtemelen daha hızlılardı. Ancak biz performans kazanmaya devam ettik ve aracımızı tüm pistlerde hızlı yaptık. Yaz arasının ardından iyi bir momentum yakaladık."