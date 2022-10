Newey: "Max bu yıl mükemmeldi, bu başarıyı hak ediyor"

Yarışın ardından konuşan İngiliz tasarımcı, şunları söyledi: "Max bu yıl mükemmeldi. Singapur'da trafikte kaldığında hatalar yaptı ama bunun dışında hatası yoktu. Çok olgun. O, zaten hıza sahipti ve her zaman hızlıydı. Bütün bu başarısını tamamen hak ediyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images