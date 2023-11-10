Newey: ''Mateschitz'in, denizaltı projesini tamamlandığını göremeyecek olması üzücü''

Red Bull Racing, geçen yıl kurucuları Dietrich Mateschitz'in vefat ettiği haberiyle sarsılmıştı.

Mateschitz'in vefat etmeden önceki projelerinden birisi, Adrian Newey'nin denizaltı tasarlaması ve bunu kendi adasının etrafında kullanmasıydı.

Newey, bu duruma rağmen proje üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

The Telegraph'a konuşan Newey, ''Dietrich Mateschitz'in, denizaltı projesinin tamamlandığını göremeyecek olması üzücü.'

''Aslında Titanik gemisiyle ilgili son yaşananları bilmem sebebiyle bu konuda biraz gerginim!''

''Bunu denizaltı uzmanlarıyla ortaklaşa yapıyoruz ve denizin derinliklerine inmeyi hedeflemiyoruz."

"Dietrich'in istediği, kendi özel adasında kolayca hareket edebilmesi ve farklı bölgelere gidebilmesiydi.'' dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing

Adrian Newey'in son yıllardaki odak noktası, Formula 1 araçlarının yanı sıra yol araçları gibi farklı konular üzerindeydi.

Son yıllarda Valkyrie spor otomobilini yapması için Aston Martin ile iş birliği içinde çalışmıştı - Red Bull takım patronu Christian Horner, Newey'in bu süreçte neredeyse Aston Martin'i iflas ettirdiğini söyleyerek şaka yapıyordu- ve şimdi Newey'in denizaltı projesinin yanı sıra meşgul olduğu yeni bir proje var.

Newey, üretiminin 2025 yılında başlaması planlanan iki koltuklu hypercar Red Bull RB17'yi tasarlıyor, ki artık bir üreticiyle çalışmadığı için mutlu.

Newey, ''McLaren'deyken Gordon Murray'in SLR için Mercedes ile çalıştığını hatırlıyorum, o da bir üreticiyle çalışmayı çok sinir bozucu bir proje olarak görüyordu"

''Aston Martin'i bir an bile eleştirmek istemem ama otomobil üreticisinin araştırma, tasarım, test ve üretim yapma şekli... ve bizim aynı prosedürü uygulama şeklimiz... çok farklı." dedi.