Newey: "Lastik aşınması, Meksika'da Red Bull'a yardım etti"

Max Verstappen, pazar günü gerçekleştirilen 2021 Meksika Grand Prix'sinde bu yılki dokuzuncu galibiyetini alırken, bu pistteki üçüncü zaferini elde etti. Sıralama turlarındaki hayal kırıklığının ardından ilk virajda Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'ın dış taraftan geçerek liderliği alan Verstappen, bir daha ardına hiç bakmayarak rahat bir galibiyet aldı.

Red Bull RB16B, pazar günkü yarışta, Mercedes'in W12'sinden daha iyi görünüyordu. Ancak Adrian Newey, fark yaratan şeyin lastik aşınması olduğunu dile getirdi.

F1 Nation podcastinde konuşan Newey, "Buradaki avantajımız, lastik aşınmasının daha iyi olmasıydı. Sıralama turlarında düşük performans sergiledik fakat sonrasında Max çok iyi başladı. O andan sonra lastik aşınması bizim lehimize oldu. Bu, biraz Avusturya yarışına benziyordu."

"Bu lastiklerle Mercedes'e kıyasla daha fazla mı yoksa daha az mı aşınma yaşayacağımızı tahmin etmek çok zor. Bu kez iyi sonuç verdi. Fakat lastikler, herkes için bilinmeyen olmaya devam ediyor. Kimsenin bu lastikleri gerçekten iyi şekilde anladığını düşünmüyorum." dedi.

Meksika'daki galibiyetle Verstappen, Hamilton'la arasındaki puan farkını 19'a çıkardı. Sergio Perez'in de üçüncü olmasıyla Red Bull, takımlar şampiyonasında artık Mercedes'in bir puan gerisinde.

Ancak Newey, işlerin her iki yönde de gelişebileceğini düşünüyor.

"Kesinlikle iyi yarışlarımız vardı ve önümüzde daha gidilecek çok yarış var. Silverstone'a iyi bir hisle gittik ama sonra her şey dağıldı. İki yarış sonra her iki şampiyonada da Mercedes'in gerisindeydik. İşlerin ne kadar çabuk değişebileceğini hepimiz biliyoruz ama bu güzel bir gündü.”

Red Bull'da Meksika'da, galibiyete kupasını almak için podyuma Newey çıktı.

Newey, "2014'ten beri gerçek anlamda şampiyonluk için mücadele edemediğimiz bir durumdayız. Kendimize karşı dürüst olursak, 2014'ten bu yana birkaç kez oldukça rekabetçi şasimiz vardı, ancak bunu tamamlayacak güç ünitesine sahip değildik."

"Bu yıl Honda ile beraber harika bir iş çıkaran iyi bir motorumuz var. Doğru zamanda geldi ve bu, heyecan verici çünkü iyi bir araçla geldiğinizde ve iyi sonuçlar alamadığınızda, biraz moral bozucu oluyor." dedi.