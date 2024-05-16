Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Newey: "Kısa bir aradan sonra muhtemelen geri döneceğim"

Adrian Newey, Formula 1e kısa bir ara verdikten sonra "muhtemelen geri döneceğini" açıkladı.

Ezel Tan
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Adrian Newey'nin Red Bull F1 takımındaki macerası kısa bir süre önce bitti; artık takımın süper otomobil projesine odaklanmış durumda.

Newey, 2025'in ilk çeyreğinde Red Bull'dan tamamen ayrılacak ve istediği tarafa gitmekte özgür olacak.

Efsanevi tasarımcının sonrasında ne yapacağı hakkında henüz bir şey bilinmiyor ancak Ferrari, Mercedes ve Aston Martin'in onun için mücadele ettiğine inanılıyor.

Son bilgiler Newey ile Ferrari arasındaki görüşmelerde sona gelindiği yönünde.

Newey'nin kendisi de son röportajında, Red Bull'dan ayrıldıktan sonra kısa bir ara vereceğini fakat sonrasında Formula 1'e geri döneceğini belirtti.

Newey, “15 yıl önce bana 65 yaşındayken takım değiştirmeyi ve dört ya da beş yıl daha yeni bir projeye başlamayı planlayıp planlamadığım sorulsaydı, böyle bir şeyi ancak bir delinin düşünebileceğini söylerdim."

"Sekiz ya da on yaşımdan beri motor yarışlarında tasarımcı olarak çalışmak istiyordum
ve hedeflerimi gerçekleştirecek kadar şanslıydım. Her gün benim için bir bonus oldu ve yaptığım işi gerçekten çok seviyorum."

"Biraz tatil yapacağım. Forrest Gump'ın uzun bir koşunun sonunda söylediği gibi, kendimi biraz yorgun hissediyorum."

"Fakat bir noktada muhtemelen tekrar harekete geçeceğim." dedi.

Newey, Miami'de takım duvarında yer alsa da hiçbir toplantıya dahil edilmedi.

Bu konuda şöyle diyor: “Miami Grand Prix'si garipti çünkü oradaydım, pit duvarında strateji görevindeydim ama hiçbir mühendislik kararına ya da mühendislik toplantısına dahil değildim."

“Sadece basın için etrafta dolaştırılıyordum. Şahsen bunun bu kadar büyük bir haber olacağını hiç düşünmemiştim.

“Tüm gazetelerde ve televizyonlarda yer alması adeta bir şok etkisi yarattı.”

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber F1'in ikinci çamurluk tasarımı da pek bir etki yaratmamış
Sonraki haber Bottas: "2025'te %99 Formula 1'de olacağım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor

Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor

Formula 1
Emilia Romagna GP
Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor
Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"

Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"
Sainz: "Miami'de ben ceza alırken Perez neden ceza almadı bilmiyorum"

Sainz: "Miami'de ben ceza alırken Perez neden ceza almadı bilmiyorum"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Sainz: "Miami'de ben ceza alırken Perez neden ceza almadı bilmiyorum"

Son Haberler

Piastri: "Düzenli galibiyetlerinin artık mümkün olduğunu düşünmek 'saflık' olur"

Piastri: "Düzenli galibiyetlerinin artık mümkün olduğunu düşünmek 'saflık' olur"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Piastri: "Düzenli galibiyetlerinin artık mümkün olduğunu düşünmek 'saflık' olur"
Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor

Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor
Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"

Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"
Norris: "En iyi üçüncü takımız ve hâlâ çok gerideyiz"

Norris: "En iyi üçüncü takımız ve hâlâ çok gerideyiz"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Norris: "En iyi üçüncü takımız ve hâlâ çok gerideyiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye