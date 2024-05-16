Newey: "Kısa bir aradan sonra muhtemelen geri döneceğim"

Adrian Newey'nin Red Bull F1 takımındaki macerası kısa bir süre önce bitti; artık takımın süper otomobil projesine odaklanmış durumda.

Newey, 2025'in ilk çeyreğinde Red Bull'dan tamamen ayrılacak ve istediği tarafa gitmekte özgür olacak.

Efsanevi tasarımcının sonrasında ne yapacağı hakkında henüz bir şey bilinmiyor ancak Ferrari, Mercedes ve Aston Martin'in onun için mücadele ettiğine inanılıyor.

Son bilgiler Newey ile Ferrari arasındaki görüşmelerde sona gelindiği yönünde.

Newey'nin kendisi de son röportajında, Red Bull'dan ayrıldıktan sonra kısa bir ara vereceğini fakat sonrasında Formula 1'e geri döneceğini belirtti.

Newey, “15 yıl önce bana 65 yaşındayken takım değiştirmeyi ve dört ya da beş yıl daha yeni bir projeye başlamayı planlayıp planlamadığım sorulsaydı, böyle bir şeyi ancak bir delinin düşünebileceğini söylerdim."

"Sekiz ya da on yaşımdan beri motor yarışlarında tasarımcı olarak çalışmak istiyordum

ve hedeflerimi gerçekleştirecek kadar şanslıydım. Her gün benim için bir bonus oldu ve yaptığım işi gerçekten çok seviyorum."

"Biraz tatil yapacağım. Forrest Gump'ın uzun bir koşunun sonunda söylediği gibi, kendimi biraz yorgun hissediyorum."

"Fakat bir noktada muhtemelen tekrar harekete geçeceğim." dedi.

Newey, Miami'de takım duvarında yer alsa da hiçbir toplantıya dahil edilmedi.

Bu konuda şöyle diyor: “Miami Grand Prix'si garipti çünkü oradaydım, pit duvarında strateji görevindeydim ama hiçbir mühendislik kararına ya da mühendislik toplantısına dahil değildim."

“Sadece basın için etrafta dolaştırılıyordum. Şahsen bunun bu kadar büyük bir haber olacağını hiç düşünmemiştim.

“Tüm gazetelerde ve televizyonlarda yer alması adeta bir şok etkisi yarattı.”