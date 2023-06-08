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Newey: "İtalya'da yaşamak istemediğim için Ferrari'yi iki kez reddettim"

Red Bull'un efsanevi tasarımcısı Adrian Newey, 1990'larda Ferrari ile anlaşmaya yaklaştığını, ancak İtalya'ya taşınmak istemediği için bu teklifi reddettiğini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Formula 1 tarihinin en büyük tasarımcılarından biri olarak kabul edilen Newey, uzun kariyeri boyunca Williams, McLaren ve Red Bull gibi önemli takımlar adına çalıştı.

Tasarladığı araçlar toplam 12 pilotlar, 11 takımlar şampiyonluğu kazanan Newey'in çalışmadığı sadece bir büyük takım var: Ferrari!

Kırmızılılar, geçmişte Newey ile birçok kez görüştü ve yer yer ciddi teklifler önererek anlaşmaya varmaya çalıştı, ancak her seferinde başarısız oldu.

Sky İtalya'ya bu görüşmelerden bahseden Newey, "Elbette geçmişte Ferrari ile görüşmelerim oldu. Efsanevi bir marka olduğu için çok cazip gelmişti."

"İki kez Ferrari ile anlaşmaya çok yaklaştım: ilki 1993 yılında, ikincisi ise Williams'tan McLaren'e geçiş yaptığım 1997 yılında.

"O zamanlar çocuklarım küçüktü ve bir İtalyan okuluna alışıp alışamayacaklarını bilmiyordum. İtalya merkezli bir takıma geçecek olsaydım, ailemle birlikte İtalya'ya taşınmak zorunda kalacaktım."

"Şimdi ise Red Bull'dayım, aşağı yukarı en başından beri içindeyim. Takım değiştirmek ve bir yeniden yapılanmaya dahil olmak çok büyük bir iş yükü." dedi.

Uzun süredir Newey ismini gündemine almayan Ferrari, son olarak 2014'te bir teklifte bulunmuş ve Newey'e Red Bull'un tam iki katı maaş önermişti -ancak yine İtalya'ya taşınması gerekeceğinden ötürü bu teklifleri de reddedildi.

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