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Formula 1 Miami GP

Newey istifasını sundu, resmi açıklama bekleniyor!

Adrian Newey, bugün itibariyle Red Bull'a istifasını sundu; resmi açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alman Auto Motor Und Sport gazetesi Newey'in takımdan ayrılmaya hazırlandığını belirtmiş ve Motorsport.com'un kaynakları da bunu doğrulamıştı.

Ekip ile yapılan görüşmelerin ardından Newey'nin istifasını resmen sunduğu ortaya çıktı. Şimdi gözler resmi açıklamaya çevrildi.

Red Bull Racing resmi açıklamaya kısa süre içerisinde, muhtemelen Miami Grand Prix'sinin başlamasından hemen önce yapacak.

Kararının nedenlerini şirket içi bir mektupla bildiren Newey, en geç 2025 yılı başında Red Bull'dan ayrılacak.

Belirleyici faktörün, yılın başlarında yaşanan güç çatışmasının ardından takım patronu Christian Horner ile bozulan ilişkisi olduğu söyleniyor.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Newey'nin Red Bull'dan sonra ne yapacağı bilinmemekle birlikte önünde beş net seçenek var gibi görünüyor: Mercedes, Aston Martin, McLaren veya Ferrari'ye gitmek ya da F1'den tamamen uzaklaşmak.

Mercedes seçeneği özellikle Toto Wolff hakkındaki düşüncelere sahip olmaması nedeniyle pek olası durmuyor.

Lawrence Stroll, Aston Martin'e gelmesi için Newey'e büyük miktarda para teklif etti fakat şu anda kendisi için en önemli şey paradan ziyade "keyif almak" gibi görünüyor.

Newey'nin Stroll Sr.'a karşı oldukça çekingen olduğu ve bu nedenle Kanadalı milyarderin cazip teklifini değerlendirmediği söyleniyor.

Newey geçmişte 1997'den 2005'e kadar McLaren için çalışmıştı, dolayısıyla bu onun için yeni bir meydan okuma olmayacak.

CEO Zak Brown ile iyi bir ilişkisi var fakat Newey, takımın Formula 1'de başarı için gereken kaynaklara sahip olduğundan emin değil.

Geriye Ferrari kalıyor. Onu istedikleri bir sır değil ama asıl soru, Maranello'ya taşınmak ve takım içerisindeki politikayla uğraşmak isteyip istemeyeceği.

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