Newey imzalı Red Bull RB17 hiper aracı Goodwood'da tanıtıldı!

Haziran 2022'de Red Bull, Adrian Newey tarafından tasarlanan RB17 hiper aracının gelişim çalışmalarının başladığını duyurmuştu.

Şimdi, ünlü Goodwood Festival of Speed'de bu araç nihayet tanıtıldı. Ancak ilk duyurudan bu yana bazı şeyler değişti. Örneğin, hiper araçta artık Newey'in Formula 1'den ilham aldığı V8 turbo motor değil, 4.5 litrelik V10 motor yer alıyor. Dahası, bu RB17'nin dört tekerlekten çekişe sahip olması fikrinden de vazgeçildi.

Motorsport.com 'a özel bir röportaj veren Newey, bu tür projelere"evinizde ya da garajınızda sergilemekten mutluluk duyacağınız sanat eserleri" gözüyle baktığını söyledi.

Red Bull RB17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Mart 2025'te Red Bull Racing'den ayrılacak olan olan üst düzey tasarımcı, "Son zorluk orijinal tasarımıma kıyasla farklı bir değişiklik yapmak zorunda kalmamdı çünkü 1.000 beygir güç üreten fakat -içten yanmalı tarafta- 150 kilogram ağırlığa sahip bir güç ünitesi istiyordum."

"Bir V8 turbo bunu kesinlikle sağlayabilirdi. Fakat bu da atmosferik bir motor kadar iyi ses vermiyor."

"Bence benim için ve pek çok insan için Formula 1'in en önemli sesi 2005'e kadar kullanılan yüksek devirli V10 motoruydu." dedi.

Red Bull RB17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

RB17 üretime yeni girdi ve parça üretimleri başladı. Nihai araç ilk olarak bir pistte test edilecek ve Goodwood'da tanıtılan modelden daha küçük ve farklı bir stile sahip olacak.

Newey Goodwood'da sergilenen RB17 için, "Bu bir anlık görüntü. Yani bu neredeyse bir yıllık ve o zamandan beri aracı geliştirmeye devam ettik."

"Sadece tasarım açısından değil, başka şeyleri de değiştirdik. Aracın hem uzunluk hem de genişlik açısından bundan biraz daha küçük olduğunu söyleyebilirim."

"Üstelik stil daha da geliştirildi." dedi.

Red Bull RB17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Akıllarda WEC var

Yani RB17 bir hiper araç olma özelliği taşıyor ve Newey de aracı tasarlarken Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın güvenlik kurallarını hesap etti.

Newey, "Ayarlamamız gereken başka şeyler de vardı çünkü aracın LMH'nin tüm güvenlik düzenlemelerini karşılamasını istedik." dedi.

65 yaşındaki Britanyalı'ya göre RB17'nin bir gün WEC'de ve dolayısıyla Le Mans'ta yarışması mümkün, ancak bunun için "aerodinaminin büyük ölçüde yeniden tasarlanması" ve farklı bir motora geçilmesi gerekiyor.

Bu RB17 aracından toplamda 50 tane üretilecek. Newey, bu projeyi denetlemek üzere önümüzdeki birkaç ay boyunca Red Bull'da kalacak ve sonrasında görevlerini bırakacak.

Newey, şimdiye kadar bazı Formula 1 yarışlarında görülmeye devam etse de artık Milton Keynes merkezli ekibin operasyonel çalışmalarına dahil olmuyor.