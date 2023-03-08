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Newey: "İlk yarış hafta sonumuz göründüğü kadar kolay geçmedi"

Red Bull Racing teknik şefi Adrian Newey, takımın zor bir Cuma günü geçirmesinin ardından yarışın göründüğü kadar sorunsuz geçmediğini söylüyor.

Zeynep Taş
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Newey: "İlk yarış hafta sonumuz göründüğü kadar kolay geçmedi"
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Newey ayrıca Bahreyn'in 'tek bir örnek' olduğu ve takımın diğer pistlerde bu kadar net bir avantaja sahip olamayabileceği konusunda uyardı.

Red Bull, Sakhir'de neredeyse mükemmel bir üç gün geçirdi ancak Cuma günü Max Verstappen'in telsizden hayal kırıklığını açıkça ifade etmesiyle takımın bazı sorunlar yaşadığı görüldü.

Ancak araç hafta sonu boyunca geliştirildi ve Cumartesi günü pole pozisyonunu alan Verstappen, Pazar günü yarışı domine ederek kazandı.

Bu, Ferrari'nin hızını gösterdiği ve her iki Red Bull'un yarışı dışı kaldığı 2022'nin açılış yarışıyla tam bir tezat oluşturuyordu.

Newey, F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte, "Geçen yılki ilk yarış bizim için zordu. Sanırım en son 2011'de ilk yarışı kazanmıştık."

"Test bizim için iyi geçti, rekabetçi bir aracımız olduğunu düşündük. Ancak ilk antrenman seansının yüzümüzdeki gülümsemeyi biraz sildiğini itiraf etmeliyim çünkü birkaç sorun yaşadık."

"Ve takımdakiler buna gerçekten iyi tepki verdi. Cuma günü bu sorunları aşmak için oldukça uzun bir gece geçirdik."

"Dayanıklılık açısından araçta beklenmedik bir sorun vardı ve bu da fazladan çalışma anlamına geliyordu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his medal on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his medal on the podium

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Newey, mevcut dönemdeki test eksikliği göz önüne alındığında bu tür sorunların nadir olmadığını vurguladı.

Newey, "Sonuç olarak tüm takımlar için 50 km'lik bir sürüş ve ardından üç günlük bir test süreci var."

"Yani gerçekten çok fazla değil. Test eksikliği göz önüne alındığında, gridin bu kadar dayanıklı olması şaşırtıcı."

"Cuma günü araç beklediğimiz gibi davranmıyordu, koşullar biraz değişmiş gibiydi."

"Dışarıdan pürüzsüz görünüyor olabilir ama Cuma ve Cumartesi günü bizim için zor geçti!" dedi.

Newey, RB19'un Pazar günkü yarışta dominant bir performansla iyi bir başlangıç yaptığını kabul etti, ancak ekibin çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Newey, "Bu araç, geçen yılkinin bir evrimi."

"İyi ve detaylı bir inceleme yaptık, zayıf yönlerine eleştirel yaklaşmaya ve bunları pek çok ufak yolla geliştirmeye çalıştık."

"Örnekte iyi görünüyor ama bu sadece bir örnek, her pistin kendine özgü bazı özellikleri var."

"Bu yüzden ayaklarımızı yere sağlam basarak zorlamaya dikkat etmeliyiz. Ama itiraf etmeliyim ki ilkini başarmamız içimi rahatlattı." dedi.

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