Newey iddialarına yanıt veren Alonso: "Geçen hafta Ferrari'ye gideceği söyleniyordu"
Fernando Alonso, Aston Martin'in Red Bull’un teknik müdürü Adrian Newey’i takıma kazandırma çabaları ile ilgili “söylentilerden” kendisini uzak tutmaya çalıştı.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Newey, 2025’in ilk çeyreğinde Red Bull ile neredeyse yirmi yıllık ilişkisinin sonuna gelecek ve sporun en önde gelen tasarımcısı olarak bir sonraki hamlesini değerlendirirken padoktaki diğer takımlar onunla anlaşabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar.
Newey’in, seçeneklerine bakarken Aston Martin’in yeni Silverstone tesislerine gizli bir fabrika ziyareti gerçekleştirdiği ve Aston Martin’in, Newey serbest kaldığında onunla anlaşmak için önde gelen bir aday haline geldiği bildiriliyor.
Newey’i önümüzdeki sezon Aston Martin’e gelmeye ikna etmek için onunla konuşup konuşmayacağı sorulduğunda, Alonso hızlı bir şekilde son raporları gördüğünü söyledi, ancak kendisini spekülasyonlardan uzak tutmaya çalıştı.
Alonso, “Bu konuda birçok soru var,” dedi ve ekledi: “Evet, söylentileri, haberleri okudum. Ama bunlar, bir hafta önce Ferrari’de olduğu ve Kanada yarışı öncesinde saat 12’de duyuru yapıldığı söylenen kaynak ve web sitelerinden mi geliyor? Yani söylentiler sadece söylentidir.”
Newey’i gelecekte Aston Martin’e gelmeye ikna etmek için ne söyleyeceği sorulduğunda Alonso, “Bu, onunla benim aramda kalır,” diye ekledi.
Newey, geçmişte, şu anki gridde iki büyük şampiyonla çalışamamaktan duyduğu pişmanlığı dile getirmişti ve ismi gelecekte Ferrari ile de anılmıştı.
“Fernando ve Lewis ile çalışmak harika olurdu. Ama hiç olmadı.”
“Bazen, koşullar böyledir, olan oldu.” demişti.
Newey’in Aston Martin fabrikasını ziyaret edip etmediği ve takıma katılmaya hazırlanıp hazırlanmadığı konusuna netlik kazandırması istendiğinde, bir Aston Martin sözcüsü PlanetF1.com’a şunları söyledi:
“Lawrence Stroll’ün vizyonu, son teknoloji yeni Teknoloji Kampüsü ve Aramco ve Honda ile heyecan verici ortaklıklar ile Aston Martin Aramco F1 takımı çok çekici bir projedir. Takımın her alanında birçok yüksek profilli kişi projeye bağlıdır, ancak açıklayacak bir şeyimiz yok.”
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alexander Trienitz
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