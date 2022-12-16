Newey: "Honda motoruna geçtikten sonra her şey değişti"
Adrian Newey, takım için dönüm noktasının Honda motoruna geçmek olduğu görüşünde.
Red Bull, 2010 yılından 2013 sonuna kadar arka arkaya dört şampiyonluk almayı başardı ve bu dönemde Renault motoru kullanıyordu.
Ancak hibrit motorlara geçilen 2014 yılının ardından Fransız üreticiyle araları, iyi bir motor üretemedikleri gerekçesiyle bozuldu.
Red Bull daha sonra 2019'da Honda motoruna geçti ve artık bir fabrika ekibi gibi hareket ettiği için, belki de yapbozun son parçasını bulmuş oldu.
Ortaklık ilk meyvelerini 2021 yılındaki sürücüler şampiyonluğuyla verirken, 2022'de hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu kazandılar.
Honda 2022'de resmi olarak sporda yer almıyordu ancak motor projesi Japon üreticiye aitti ve güç ünitesinin yıl boyunca sahip olduğu seviye oldukça etkileyiciydi.
Red Bull'un tasarımcısı Adrian Newey, 2019'da Honda'ya geçerek en doğru kararı verdikleri görüşünde.
Newey, "Mercedes'in yıllar süren hakimiyeti bize iyi bir motora sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlattı."
"Hibrit dönemin başında Renault hata yaptı ve harika bir iş çıkarsak bile kısa vadede yarışları şans eseri kazanabileceğimizi ve asla şampiyon olamayacağımızı biliyorduk."
"Honda motorlarına geçiş her şeyi değiştirdi. Bizim için bir sıfırlama oldu."
"Takımın güçlü yanlarından biri, zor dönemi en iyi şekilde atlatabilmek ve Honda iyi bir güç ünitesi sağladığında da, rakiplerimize doğru şekilde karşılık verebilmekti." dedi.
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