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Formula 1 Miami GP

Newey, ayrılık kararı sonrası ilk kez konuştu: "Hamilton'ın Ferrari çağrısı üzerine gururum okşandı"

2025'in başında 2006'dan bu yana çalıştığı ve şampiyonluklar kazandırdığı Red Bull'dan ayrılacak olan Adrian Newey, 2025'te Ferrari'ye geçecek olan Lewis Hamilton'ın kendisine yaptığı çağrıdan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Newey'in adı bir süredir transfer dedikodularının merkezinde yer alıyordu ve sonunda, Miami GP hafta sonu başlamadan önce yapılan açıklamada Newey'in 2025'in başında Red Bull ile yollarını ayıracağı duyuruldu.

Kendi kuşağının en büyük Formula 1 teknik dehası olarak kabul edilen Newey, takımla olan ilişkisini sona erdireceğini doğruladıktan sonra gelecek yıl serbest oyuncu olacak.

Gelecek sezon Ferrari'ye geçecek olan Hamilton, bu hafta sonu Miami Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada Newey'nin de takım değiştirmesini istediğini söyledi.

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Red Bull'dan ayrılışının onaylanmasından bu yana ilk kez konuşan Newey, Sky Sports ile röportajında "Lewis'in bunu söylemesi çok nazik bir davranış ve gururum okşandı."

"Ama şu anda sadece biraz ara vereceğim ve sonra ne olacağını göreceğim." dedi.

Bugüne kadar 13 pilotlar dünya şampiyonluğu ve 12 takımlar şampiyonluğunda önemli rol oynayan Newey, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, muhtemelen Mart ayında Avustralya'daki açılış turundan önce Red Bull'dan ayrıldığında başka bir takıma katılmakta serbest olacak.

Newey'nin Red Bull'dan ayrılması, takım patronu Christian Horner'ın bir kadın çalışan tarafından "uygunsuz davranış" ile suçlanmasının ardından geldi. Red Bull'un ana şirketi GmbH tarafından geçen ay Bahreyn'deki perde açılışının arifesinde temize çıkarılan Horner iddiaları her zaman reddetti.

Newey, Red Bull'dan sonraki dönem için henüz bir planının olmadığını şu sözlerle vurguladı: "Formula 1 her şeyi tüketiyor. Uzun zamandır bu işin içindeyim. Forrest Gump'ın dediği gibi, bir noktada kendimi biraz yorgun hissediyorum."

"Dürüst olmak gerekirse bir süredir bunu düşünüyordum. Sanırım kış boyunca ve sonra bu yıl olaylar geliştikçe. Yaşamak için çalışmaya ihtiyacım olmayan çok şanslı bir konumdayım."

 "Çalışıyorum çünkü bundan zevk alıyorum ve şimdi geri adım atmak, biraz ara vermek ve hayatı değerlendirmek için iyi bir zaman olduğunu hissettim."

"Belki bir noktada, ne zaman bilmiyorum, duşta duracağım ve diyeceğim ki, tamam, bu bir sonraki macera olacak. Ama şu anda bir planım yok."

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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