Newey: "Hakkımda yazılanları ben değil eşim takip ediyor"
Adrian Newey, kendisi hakkında yazılanları ya da söylenenleri takip etmediğini söylüyor.
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Newey, yeni Red Bull hiper otomobil RB17 üzerindeki çalışmaları tamamlamak üzere Red Bull ile olan çalışmalarına devam ediyor.
Fakat sonrasında, uzun yıllardır beraber olduğu Avusturyalı takımdan ayrılacak ve muhtemelen Aston Martin'e gidecek.
Hemen hemen her gün yeni bir makale konusu olan Newey, hakkında yazılanlara çok da takılmadığını söylüyor.
Newey Talking Bull podcast'inde şunları söyledi: “Sosyal medyada yazılanları okumuyorum ve basını da çok sık takip etmiyorum. Bunu yapmayı uzun zaman önce bıraktım."
"Bir zamanlar küçük bir ekip olan Leyton House ile çalışıp, 1988'de ilk aracımı tasarladığımda, ortaya oldukça iyi bir iş çıkmıştı."
"Fakat ertesi sezon her şeyi yanlış yaptık ve Formula 1 padokunun kahramanı olmaktan çıkıp sadece bir kez sürpriz yapabilen bir aptala dönüştüm. Haliyle hakkınızda iyi şeyler yazdıklarında basını okuyup, kötü şeyler yazdıklarında üzülemezsiniz."
"Ben de kendi kendime 'o zaman hiçbir şey okumayacağım' dedim."
"Fakat eşim sosyal medyayı takip ediyor ve genellikle beni neler olup bittiği hakkında haberdar ediyor. Yine de bunlara karşı nispeten bağışıklığım var."
"Tüm bu şeyleri hayatımı herhangi bir şekilde şekilde etkilemeyecek şekilde yaşıyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
IndyCar şampiyonu, Audi ile F1'e gireceğini yalanladı
Jonathan Wheatley, Red Bull'dan neden ayrıldı?
Wache: "Red Bull, gelişim konusundaki bazı noktalarda tavana ulaştık"
Hamilton: "Şampiyonluk mücadelesi beklentim yok"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar