Newey: "Hakkımda yazılanları ben değil eşim takip ediyor"

Newey, yeni Red Bull hiper otomobil RB17 üzerindeki çalışmaları tamamlamak üzere Red Bull ile olan çalışmalarına devam ediyor.

Fakat sonrasında, uzun yıllardır beraber olduğu Avusturyalı takımdan ayrılacak ve muhtemelen Aston Martin'e gidecek.

Hemen hemen her gün yeni bir makale konusu olan Newey, hakkında yazılanlara çok da takılmadığını söylüyor.

Newey Talking Bull podcast'inde şunları söyledi: “Sosyal medyada yazılanları okumuyorum ve basını da çok sık takip etmiyorum. Bunu yapmayı uzun zaman önce bıraktım."

"Bir zamanlar küçük bir ekip olan Leyton House ile çalışıp, 1988'de ilk aracımı tasarladığımda, ortaya oldukça iyi bir iş çıkmıştı."

"Fakat ertesi sezon her şeyi yanlış yaptık ve Formula 1 padokunun kahramanı olmaktan çıkıp sadece bir kez sürpriz yapabilen bir aptala dönüştüm. Haliyle hakkınızda iyi şeyler yazdıklarında basını okuyup, kötü şeyler yazdıklarında üzülemezsiniz."

"Ben de kendi kendime 'o zaman hiçbir şey okumayacağım' dedim."

"Fakat eşim sosyal medyayı takip ediyor ve genellikle beni neler olup bittiği hakkında haberdar ediyor. Yine de bunlara karşı nispeten bağışıklığım var."

"Tüm bu şeyleri hayatımı herhangi bir şekilde şekilde etkilemeyecek şekilde yaşıyorum."