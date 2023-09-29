Newey: "Ghosn'dan Renault için daha fazla bütçe istedik fakat vermedi"

Adrian Newey, 2006 yılında Red Bull Racing'in Renault motoruna geçişini başlatan kişiydi çünkü bu motorun genel yapısı, yavaş virajlarda daha fazla yere basma gücü elde edilmesini sağlıyordu.

Bu karar işe yaradı ve 2010-13 yılları arasında taraflar birlikte dört şampiyonluk elde etmeyi başardılar.

Fakat 2014'te hibrit güç ünitelerine geçiş her şeyi değiştirdi. Renault motorları güç ve dayanıklılık anlamında daha gerideydi ve Red Bull Racing'i uzun süre zirvenin uzağında tuttu.

Adrian Newey bu dönemde ciddi şekilde Ferrari'ye geçmeyi düşünüyordu çünkü Renault'dan istedikleri tavrı bir türlü göremiyorlardı.

Beyond The Grid podcast'ine konuk olan Newey, o dönem yaşadıklarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Newey şöyle konuştu: "Turbo hibrit güç ünitesi döneminin başlangıcında Renault'nun rekabetçi olmadığı ortaya çıktı."

"Ancak bunun yeni düzenlemeler altındaki ilk yıl olduğunu ve hepimizin hata yapabileceğini söyledik."

"Sonrasında Renault ile kriz görüşmeleri organize ettik. Christian, Helmut ve ben Renault CEO'su Carlos Ghosn'un Paris'te ofisine giderek, çalışmaları hızlandırmak için daha fazla insana ve paraya ihtiyaç duyduklarını, bu yüzden bütçe ve kaynaklarının arttırılması gerektiğini anlattık."

"Fakat Ghosn'un yanıtı 'Formula 1 ile ilgilenmiyorum. Bunu sadece pazarlamacılarım yapmam gerekli olduğunu söylediği için yapıyorum' oldu."

"Moralimiz bozulmuştu. Mercedes ve Ferrari'nin ana rakiplerine motor tedarik etmeyi kabul etme olasılığı düşük olduğu için, takımın elinde başka seçenek yoktu."

"Sonuç olarak uzun süre Renault'ya bağlı kaldık ve takımın hayatında gerçekten karanlık bir dönem başladı."

Red Bull, 2019 yılında Honda motoruna geçiş yaptı ve sonrasında yükseliş dönemi başladı.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10 Fotoğraf: Daniel Kalisz