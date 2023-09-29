Newey: "Ghosn'dan Renault için daha fazla bütçe istedik fakat vermedi"
Adrian Newey, hibrit dönemin başında yaşadığı sorunların üstesinden gelmeleri adına Renault için Carlos Ghosn'dan daha fazla bütçe istediklerini fakat bunu alamadıklarını söyledi.
Adrian Newey, 2006 yılında Red Bull Racing'in Renault motoruna geçişini başlatan kişiydi çünkü bu motorun genel yapısı, yavaş virajlarda daha fazla yere basma gücü elde edilmesini sağlıyordu.
Bu karar işe yaradı ve 2010-13 yılları arasında taraflar birlikte dört şampiyonluk elde etmeyi başardılar.
Fakat 2014'te hibrit güç ünitelerine geçiş her şeyi değiştirdi. Renault motorları güç ve dayanıklılık anlamında daha gerideydi ve Red Bull Racing'i uzun süre zirvenin uzağında tuttu.
Adrian Newey bu dönemde ciddi şekilde Ferrari'ye geçmeyi düşünüyordu çünkü Renault'dan istedikleri tavrı bir türlü göremiyorlardı.
Beyond The Grid podcast'ine konuk olan Newey, o dönem yaşadıklarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.
Newey şöyle konuştu: "Turbo hibrit güç ünitesi döneminin başlangıcında Renault'nun rekabetçi olmadığı ortaya çıktı."
"Ancak bunun yeni düzenlemeler altındaki ilk yıl olduğunu ve hepimizin hata yapabileceğini söyledik."
"Sonrasında Renault ile kriz görüşmeleri organize ettik. Christian, Helmut ve ben Renault CEO'su Carlos Ghosn'un Paris'te ofisine giderek, çalışmaları hızlandırmak için daha fazla insana ve paraya ihtiyaç duyduklarını, bu yüzden bütçe ve kaynaklarının arttırılması gerektiğini anlattık."
"Fakat Ghosn'un yanıtı 'Formula 1 ile ilgilenmiyorum. Bunu sadece pazarlamacılarım yapmam gerekli olduğunu söylediği için yapıyorum' oldu."
"Moralimiz bozulmuştu. Mercedes ve Ferrari'nin ana rakiplerine motor tedarik etmeyi kabul etme olasılığı düşük olduğu için, takımın elinde başka seçenek yoktu."
"Sonuç olarak uzun süre Renault'ya bağlı kaldık ve takımın hayatında gerçekten karanlık bir dönem başladı."
Red Bull, 2019 yılında Honda motoruna geçiş yaptı ve sonrasında yükseliş dönemi başladı.
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10
Fotoğraf: Daniel Kalisz
Son Haberler
Magnussen: "Sekizinci sırayı korumamız gerekiyor"
Magnussen: "Sekizinci sırayı korumamız gerekiyor" Magnussen: "Sekizinci sırayı korumamız gerekiyor"
Aston Martin, 2022 F1 sezonu için 53 milyon dolar zarar açıkladı
Aston Martin, 2022 F1 sezonu için 53 milyon dolar zarar açıkladı Aston Martin, 2022 F1 sezonu için 53 milyon dolar zarar açıkladı
Red Bull: "En büyük avantajımız temeli sağlam, gelişime açık bir aracımız olması"
Red Bull: "En büyük avantajımız temeli sağlam, gelişime açık bir aracımız olması" Red Bull: "En büyük avantajımız temeli sağlam, gelişime açık bir aracımız olması"
MotoGP Japonya 2. antrenman: Binder tur rekoruyla lider, Quartararo kaza yaptı
MotoGP Japonya 2. antrenman: Binder tur rekoruyla lider, Quartararo kaza yaptı MotoGP Japonya 2. antrenman: Binder tur rekoruyla lider, Quartararo kaza yaptı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar