Formula 1 Amerika GP
Newey: "Honda da gelişim seviyesinden memnun değil"
Newey, bu sezon F1’e geri dönen Honda’nın da kaydettiği gelişimden memnun olmadığını belirtti fakat 2027 için tüm ekibe güvendiğini söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 24 Eki 2026 15:00
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Adrian Newey, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
2026 sezonunda Aston Martin ile spora geri dönen Honda, sezon başında ciddi titreşim, performans ve dayanıklılık sorunlarıyla boğuşmuştu. Getirilen güncellemelerle motor performansında ve aracın aerodinamiğinde bir miktar ilerleme kaydedilse Aston Martin ekibi, orta sıradaki rakiplerinin gerisinde kalmaya devam etti. ABD Grand Prix basın toplantısında konuşan Adrian Newey, Honda'nın mevcut durumunu açık bir dille değerlendirdi.
Japon üreticinin pes etmediğini ve geleceğe odaklandığını belirten Newey, Honda’nın yapılanma süreciyle Red Bull dönemini kıyaslayarak konuyu ele aldı.
Adrian Newey
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Honda'nın mevcut durumunu ve gelişim sürecini aktaran Newey, şu ifadeleri kullandı: "Honda'nın bu yıl kaydettiği gelişim miktarından biraz düş kırıklığı duyduğunu söylemek adil bir tespit olur. Biliyorum ki gelişim seviyesinden onlar da memnun değil.”
“Ancak bu tür durumlarda her zaman olduğu gibi zorluklar, geleceğe daha kararlı adımlarla ilerleme azmimizi güçlendiriyor. Bu hem bizim hem de Honda için önemli olan gelecek.”
“Çok kararlılar. Bu tür şeyler bir gecede değişmez ama artık ellerinde harika bir ekip ve kapsamlı veriler var.”
“Dürüst olmak gerekirse Honda şu anda Red Bull ile geçirdiği dönemdeki performansının biraz gerisinde. Ancak 2019, Honda’nın F1’e geri döndüğü 2015’ten sonraki dördüncü sezonuydu. Şu an ise yeniden yapılanma süreçlerinin henüz ilk yılındalar.”
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
“Honda harika bir şirket. Hızla toparlanacaklarına ve bu yeni güç ünitesi kurallarındaki sorunları çözeceklerine inancım tam.”
“2027’ye doğru ilerlerken şu an geliştirme aşamasında olan birçok heyecan verici proje var ve bunlar gelecek için umutlanmamızı sağlıyor."
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