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Formula 1 Haberler

Newey, gelecek yıl rakiplerin geri dönmesini bekliyor

Red Bull teknik şefi Adrian Newey, gelecek sezon Ferrari ve Mercedes'in şampiyonluk savaşı vereceğini ve işlerinin zorlaşacağını söylüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Newey, gelecek yıl rakiplerin geri dönmesini bekliyor
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Yeni kuralların ilk sezonunu domine eden Red Bull, bitime dört yarış kala Max Verstappen ile pilotlar şampiyonluğuna, bitime üç yarış kala ise takımlar şampiyonluğuna ulaştı.

Verstappen tam 15 yarış kazanarak bir rekora imza atarken, Red Bull da takımlar şampiyonası puan rekorunu kırmayı başardı.

Ancak gelecek yıl takımın işi daha zor olacak, nitekim takım 2021 bütçe sınırını aştığı için birtakım kısıtlamaların üstesinden gelmek durumunda.  

Newey, "Rüzgâr tüneli testlerindeki azalma, daha az farklı parçayı, daha az farklı fikri değerlendirebileceğimiz anlamına geliyor."

"Yine de adımlarımızı zekice atar ve simülasyonları doğru yapmaya devam edersek o zaman elbette çok fazla fark yaratmaz. 

"Ferrari dinlenmeyecek, zayıf noktalarını çözmeye çalışacak. Birkaç dayanıklılık sorunu yaşadılar, birkaç kez de strateji hatası yaptılar. Hızlıca toparlanacaklar."

"Mercedes'in de normal temposundan oldukça uzak bir araçla başladığını ve son yarışlarda galibiyet alacak kadar geliştiklerini gördünüz. Kesinlikle şampiyonluk yarışında olacaklar."

"Gelecek yıl oldukça zor geçecek." dedi.

Adrian Newey

Adrian Newey

Photo by: Erik Junius

Takımın geçirdikleri sezondan "gurur duyabileceğini" söyleyen Newey, yılın ikinci yarısında Ferrari'yi geride bırakırken de görüldüğü üzere, gelişim için yeterli alan sağlamaya odaklandıklarını belirtti. 

Newey, "Temelleri doğru bir şekilde atmaya, paketi süspansiyon, ön ve arka süspansiyon, monokok yerleşimi, radyatörlerin yerleşimi ve benzerlerini içerecek şekilde oluşturmaya odaklandık."

"Böylece en hızlı araç olarak başlamasak dahi sezon boyunca geliştirebileceğimiz bir pakete sahip olacaktık. Testlerde biraz endişeliydik, ancak çok fazla araştırma yapmıştık ve aracı geliştirmek için ne yapmamız gerektiğini kabaca biliyorduk. 

"Bahreyn GP'si öncesi yarış paketine geçiş yaptığımızda Ferrari'nin net şekilde gerisinde olmaktan çıktık ve rekabete girebilecek bir seviyeye ulaştık." 

"Sezonun ilk yarısında aracın kesinlikle bazı zayıflıkları vardı, elbette şu anda dahi bazı zayıflıklarımız var. Ancak bu zayıflıkları azalttık ve ikinci yarıda tamamen rekabetçi bir pakete sahip olduk." dedi.

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