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Formula 1 Avusturya GP

Newey, geleceği için önemli kararını ne zaman vereceğini açıkladı

Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmasının ardından Formula 1'deki geleceğine ilişkin kararı için bir son tarih belirledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Newey 2025 yılının başlarında Red Bull'dan ayrılacak.

F1 tarihinin gelmiş geçmiş en iyi araç tasarımcılarından biri olarak kabul edilen Newey, Milton Keynes merkezli takımla 13 şampiyonluk kazanmıştı.

Newey'nin gelecek için ne yapmayı tercih edeceği merak konusu. İngiliz, şu ana kadar Ferrari ve Aston Martin de dahil olmak üzere diğer F1 takımlarıyla ilişkilendirildi.

Bu konuda Sky F1'e konuşan Newey, "Henüz bilmiyorum, şu anda hâlâ RB17 [hiper otomobil] üzerinde çalışıyorum."

"Geçen hafta aslında yedi gün izin aldık ve hava durumuna göre şanslı bir zamanlama yaptık, eski bir Aston Martin DB6 ile köpeklerimizle Güney Sahili'nde dolaştık ve bu çok eğlenceliydi." dedi.

Kendisine kararının sonbahar/kışa kadar belli olup olmayacağı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Kesinlikle bunu hedefliyorum, o zamana kadar kararımı vermiş olacağım."

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