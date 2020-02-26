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Formula 1 / Son dakika

Newey: "Formula 1, 'GP1' olmamalı"

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Newey: "Formula 1, 'GP1' olmamalı"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Şub 2020 06:27

Adrian Newey, önümüzdeki sezon Formula 1'de yürürlüğe girecek olan kural değişikliklerden pek memnun görünmüyor.

Formula1'de kurallar 2020 yılından sonra değişecek ve büyük çaplı teknik kural değişikliğiyle birlikte araçların özelikle aerodinamik yapısıyla ilgili pek çok kısıtlama olacak.

Bu sayede takımların daha az kirli hava üretmesi ve haliyle de araçların birbirleriyle daha iyi mücadele edebilmesi hedefleniyor.

Şu anda bir araç, diğerinin ardına geldiğinde ortaya çıkan kirli havadan ötürü kaymaya başlıyor ve geçiş yapmak DRS'ye rağmen imkansız hale geliyor.

Maliyetleri de büyük orada düşürmeyi hedefleyen bu kural değişikliklerine hiçbir takımı karşı çıkmamış olsa da, Red Bull'un efsanevi tasarımcısı Adrian Newey, kurallardaki değişikliklerden memnun değil.

Newey, "Elbette yeni kural değişiliklerini sabırsızlıkla bekliyorum çünkü yeni şeyler bulma fırsatı sunuyorlar. Ancak bu kurallarla ilgili sevmediğim temel şey, kuralların gittikçe daha fazla sınırlı ve kuralcı hale geliyor olması."

"Yeni kurallar çok daha kısıtlayıcı ve bu üzüntü verici. Bu, biraz GP1'i andırıyor. Formula 1'de olması gerektiğini düşündüğüm şey bu değil."

"İnsanların düşündüğü şeyden bağımsız olarak getirildi. Spor için iyi olup olmadığını zaman gösterecek."

"2009'daki son büyük kural değişiklikleri hakkındaki en güzel şeylerden birisi, daha fazla kısıtlama olmamasıydı. Şimdi durum farklı" dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Adrian Newey
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Mike Mulder

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