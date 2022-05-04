Newey: "Ferrari ile 2021 ayarında bir mücadele bekliyorum"

Haberi dinle

Sezonun ilk dört yarışı geride kalırken, şu ana dek Ferrari ya da Red Bull dışında hiçbir takım ve Max Verstappen ya da Charles Leclerc dışında hiçbir pilot yarış kazanamadı.

İki takımın hakimiyetini daha da genişleterek anlatacak olursak; bu yıl olası 12 podyum pozisyonunun sadece üçünde Red Bull ve Ferrari dışı takımlar yer aldı. Mercedes, George Russell ve Lewis Hamilton ile birer podyum elde ederken, McLaren da Lando Norris ile zorlu başlayan sezonda podyuma çıkmayı başardı.

Durum tıpkı Mercedes ve Red Bull'un net şampiyonluk adayları olduğu ve sezonun 11. yarışına kadar (Esteban Ocon'un galibiyete ulaştığı Macaristan GP'si) başka hiçbir takımın yarış kazanamadığı 2021 sezonunu andırıyor. Red Bull'un baş tasarımcısı Adrian Newey, Mercedes'in yerini Ferrari'nin aldığını ve benzer bir mücadele beklediğini söylüyor.

F1 Nation podcast'inde, Verstappen'in Imola'daki galibiyetinin ardından Red Bull'un en hızlı araca sahip olup olmadığı sorulduğunda Newey, durumun pistten piste değiştiğini söyledi.

Newey, "Evet, muhtemelen bugün en hızlı araca sahiptik, Melbourne'da ise ortada yoktuk."

"Bence tıpkı geçen yıl Mercedes ile olduğu gibi olacak. Bazı pistler bir takıma, bazı pistler diğer takıma uygunluk gösterecek. Tahmin etmesi zor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Newey, hangi takımın daha hızlı gelişim kaydedeceği sorusuna ise bütçe sınırına dikkat çekerek yanıt verdi.

"Gelişim kesinlikle önemli ama bu yılki diğer önemli faktör bütçe sınırı."

“Bu, kısıtlamalar dahilinde gelişmemiz gerektiği anlamına geliyor, bu yüzden belki de daha önce birçok güncelleme getirmiş olabileceğimiz yerlerde sessiz kalıyoruz, biraz daha bekliyoruz ve güncellemeleri tanıtmadan önce bir paket oluşturmaya çalışıyoruz. Her yarışa güncellemeler getirdiğimiz geçtiğimiz yıllarda yaptığımız şeyi yapmaya gücümüz yetmiyor."

Williams, McLaren ve şimdi Red Bull gibi takımlarda kariyerini sürdüren Newey, spordaki en iyi mühendislerden biri olarak ün kazandı, ancak Newey, röportaj esnasında Williams'ta geçirdiği süre boyunca Frank Williams'ın kendisine hakaret ettiğini "sandığı" bir anı hatırladı.

Newey, "Frank'in Williams'tayken Formula 1'deki en rekabetçi kişi olduğumu düşündüğünü söylediğini hatırlıyorum."

“O zamanlar otuzlu yaşlarımın başındaydım, bu yüzden başlangıçta 'ah, bu biraz hakaret' diye düşündüm ama sanırım bu Frank'ten gerçek bir iltifattı."

“Tasarım ve mühendisliği seviyorum. Bu pilotların olduğu kadar tasarımların da mücadelesi. Bu denli yüksek bir insan ve makine kombinasyonuna sahip olduğunuz başka bir spor türü neredeyse yok.” dedi.