Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Red Bull yeni bir rüzgar tüneli mi inşa ediyor? Sonraki / Ricciardo, Norris'in podyumu hakkında ne hissettiğini anlattı
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Newey: "Ferrari ile 2021 ayarında bir mücadele bekliyorum"

Adrian Newey, dubleyle ayrıldıkları Imola'nın ardından RB18'in en güçlü araç olmadığını, durumun pistten piste değiştiğini söylüyor.

Ekleyen:
Newey: "Ferrari ile 2021 ayarında bir mücadele bekliyorum"
Haberi dinle

Sezonun ilk dört yarışı geride kalırken, şu ana dek Ferrari ya da Red Bull dışında hiçbir takım ve Max Verstappen ya da Charles Leclerc dışında hiçbir pilot yarış kazanamadı.

İki takımın hakimiyetini daha da genişleterek anlatacak olursak; bu yıl olası 12 podyum pozisyonunun sadece üçünde Red Bull ve Ferrari dışı takımlar yer aldı. Mercedes, George Russell ve Lewis Hamilton ile birer podyum elde ederken, McLaren da Lando Norris ile zorlu başlayan sezonda podyuma çıkmayı başardı.

Durum tıpkı Mercedes ve Red Bull'un net şampiyonluk adayları olduğu ve sezonun 11. yarışına kadar (Esteban Ocon'un galibiyete ulaştığı Macaristan GP'si) başka hiçbir takımın yarış kazanamadığı 2021 sezonunu andırıyor. Red Bull'un baş tasarımcısı Adrian Newey, Mercedes'in yerini Ferrari'nin aldığını ve benzer bir mücadele beklediğini söylüyor.

F1 Nation podcast'inde, Verstappen'in Imola'daki galibiyetinin ardından Red Bull'un en hızlı araca sahip olup olmadığı sorulduğunda Newey, durumun pistten piste değiştiğini söyledi.

Newey, "Evet, muhtemelen bugün en hızlı araca sahiptik, Melbourne'da ise ortada yoktuk." 

"Bence tıpkı geçen yıl Mercedes ile olduğu gibi olacak. Bazı pistler bir takıma, bazı pistler diğer takıma uygunluk gösterecek. Tahmin etmesi zor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Newey, hangi takımın daha hızlı gelişim kaydedeceği sorusuna ise bütçe sınırına dikkat çekerek yanıt verdi.

"Gelişim kesinlikle önemli ama bu yılki diğer önemli faktör bütçe sınırı."

“Bu, kısıtlamalar dahilinde gelişmemiz gerektiği anlamına geliyor, bu yüzden belki de daha önce birçok güncelleme getirmiş olabileceğimiz yerlerde sessiz kalıyoruz, biraz daha bekliyoruz ve güncellemeleri tanıtmadan önce bir paket oluşturmaya çalışıyoruz. Her yarışa güncellemeler getirdiğimiz geçtiğimiz yıllarda yaptığımız şeyi yapmaya gücümüz yetmiyor." 

Williams, McLaren ve şimdi Red Bull gibi takımlarda kariyerini sürdüren Newey, spordaki en iyi mühendislerden biri olarak ün kazandı, ancak Newey, röportaj esnasında Williams'ta geçirdiği süre boyunca Frank Williams'ın kendisine hakaret ettiğini "sandığı" bir anı hatırladı.

Newey, "Frank'in Williams'tayken Formula 1'deki en rekabetçi kişi olduğumu düşündüğünü söylediğini hatırlıyorum."

“O zamanlar otuzlu yaşlarımın başındaydım, bu yüzden başlangıçta 'ah, bu biraz hakaret' diye düşündüm ama sanırım bu Frank'ten gerçek bir iltifattı."

“Tasarım ve mühendisliği seviyorum. Bu pilotların olduğu kadar tasarımların da mücadelesi. Bu denli yüksek bir insan ve makine kombinasyonuna sahip olduğunuz başka bir spor türü neredeyse yok.” dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Red Bull yeni bir rüzgar tüneli mi inşa ediyor?
Önceki haber

Red Bull yeni bir rüzgar tüneli mi inşa ediyor?
Sonraki haber

Ricciardo, Norris'in podyumu hakkında ne hissettiğini anlattı

Ricciardo, Norris'in podyumu hakkında ne hissettiğini anlattı
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Pirelli, F1'de devam etmek istiyor Pirelli Imola testi
Formula 1

Pirelli, F1'de devam etmek istiyor

Button: "Eski dünya şampiyonu tabirinden nefret ediyorum" Miami GP
Formula 1

Button: "Eski dünya şampiyonu tabirinden nefret ediyorum"

Magnussen: "Haas'a kötü mizah anlayışımı getirdim" Miami GP
Formula 1

Magnussen: "Haas'a kötü mizah anlayışımı getirdim"

Son Haberler

Brown: "Miami'nin başarısı, tarihi pistler üzerinde tehlike yaratmıyor"
Formula 1 Formula 1

Brown: "Miami'nin başarısı, tarihi pistler üzerinde tehlike yaratmıyor"

Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak
Formula 1 Formula 1

Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak

FIA, Miami GP basın toplantısı programını açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Miami GP basın toplantısı programını açıkladı

Mercedes, Miami'ye yeni ön kanat getirdi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Miami'ye yeni ön kanat getirdi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.