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Formula 1 Haberler

Newey: "Ferrari, Hamilton ve Alonso ile çalışmadığım için duygusal anlamda pişmanım"

Formula 1'in önde gelen tasarımcılarından Adrian Newey, Fernando Alonso ve Lewis Hamilton gibi sürücülerle ve Ferrari takımıyla çalışmanın "muhteşem" olacağını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Adrian Newey, Red Bull Racing

2003 takımlar şampiyonluğunu kazanan Red Bull'a 2006 yılında katılan teknik şef Newey, Ferrari'den gelen teklifleri üç kez geri çevirmişti.

Newey, İtalyan ekip için hiç çalışmamış olmak, F1 şampiyonları Alonso ve Hamilton için hiç araç tasarlama fırsatı yakalayamamak gibi bazı "duygusal" pişmanlıklar yaşadığını söyledi.

F1'in Beyond The Grid podcast'inde konuşan Newey, Ferrari'nin kendisine yaklaştığı zamanları anlattı.

Şöyle dedi: "[Ferrari] IndyCar günlerimde bana geldi, ki bu muhtemelen (teklif) sayılmaz, sonrasında 1993'te ve 2014'te geldiler. Özellikle 1993 çok cazipti."

"Gittiğimde Jean Todt [takım patronu] göreve yeni başlamıştı. Michael'ı [Schumacher] işe alıp alıp almayı tartışıyordu."

O dönem yeni evli olan Newey,  zamanını İngiltere ile ABD'de March için çalışmak arasında bölmek istemesi nedeniyle teklifi reddetti.

Adrian Newey, Red Bull Racing

Adrian Newey, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Newey'nin Ferrari'den gelen teklifleri genellikle İtalya'da yaşamak istememesinden ötürü reddettiği biliniyor.

Ferrari bu açıdan Gulford'da bir tesis kurmayı düşünüyordu ve böyle bir şey olsaydı bunu kabul edip etmeyeceği sorusuna Newey, "Bunu hiç sormadım ve açıkçası bu fikre inanmıyorum. Ferrari sonunda bir İtalyan takımı."

"Yarış takımından tamamen farklı bir yerde AR&Ge ve tasarım merkezine sahip olma fikrine sahip bir kardeş takımımız var [AlphaTauri, Faenza, İtalya ve Bicester, İngiltere arasında bölünmüş bir yapıya sahip] - ama bu konsepte inanmıyorum." cevabını verdi.

Newey'nin Ferrari'ye katılmaya en yakın olduğu yıl hiç şüphesiz 2014 yılıydı.

Renault'nun o dönemki tutumu Newey'nin ayrılmayı düşünmesine neden oldu ve bunun farkında olan İtalyan ekip, Newey'e cazip bir teklif sundu.

Newey, "2014 yılında Ferrari ile yaptığım görüşmeler tamamen hayal kırıklığından kaynaklanıyordu."

"Ayrılmak istemiyordum ama Renault'nun rekabetçi bir hibrit motor üretemediği ortadaydı.

"Bu ilk yılda olur, tamam, yeni kurallar dersiniz. Hepimiz hata yaparız."

"Fakat Christian [Horner], Helmut [Marko] ve ben bütçeyi artırması için Renault CEO'su Charlos Ghosn'a baskı yapmaya çalıştık."

"Ghosn'un cevabı 'Formula 1 ile ilgilenmiyorum. Sadece pazarlamacılarım orada olmamız gerektiğini söylediği için bu işin içindeyim' oldu. Bu çok iç karartıcı bir durumdu." dedi.

Newey, Ferrari'ye katılmamış olmanın duygusal bir pişmanlık olduğunu kabul etti. Sonrasında Hamilton ve Alonso ile çalışma fırsatı yakalayamamış olmasına da üzüldüğünü belirtti.

Maranello'nun teklifini geri çevirdiği için pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda Newey, "Duygusal anlamda, bir noktaya kadar evet."

""Fakat örneğin Fernando ve Lewis ile çalışmak da muhteşem olurdu. Fakat bu hiç gerçekleşmedi. Bazen koşullar böyle olabiliyor." cevabını verdi.

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