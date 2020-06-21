Newey: "En çok gurur duyduğum araç RB5'"

Adrian Newey uzun bir süredir Formula 1'de yer alıyor ve çok sayıda F1 aracı tasarladı.

Williams, McLaren ve son olarak Red Bull gibi F1 takımlarında çalışan Newey'nin araçları, genel olarak her zaman galibiyet ve şampiyonluk savaşında yer aldı.

Şimdiye kadar tasarladığı araçlar arasında en çok gurur duyduğu aracın hangisi olduğu sorusuna Newey şöyle yanıt verdi: "RB5. Sanırım en çok bundan gurur duyacağım. Çünkü ondan sonra kazandığımız dört şampiyonluğun temelini oluşturdu."

"Sonraki dört araç, yani RB6'dan RB9'a kadar hepsi RB5'in devamıydı, o temel kullanılarak hazırlandılar. RB5, kazandığımız dört dünya şampiyonluğunun temelini oluşturan araçtı. Bizim için bir başlangıç oldu."

Red Bull, RB5'i 2009 yılında kullandı ve o yıl şampiyon olmasalar bile 2010-13 arasında arka arkaya dört şampiyonluk elde ettiler.

Genelde kopyalanan tarafta olan Newey, Formula 1'de diğer takımların tasarımlarını kopyalamanın işe yaramadığını düşünüyor.

Newey, diğer konseptleri kopyalarken, bunları kendi tasarımlarına adapte etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Genelde başka bir araçta kullanılan bir şeyi kopyalamak işe yaramaz çünkü pakete uyum sorunu çıkabilir. Ama Ferrari birkaç yıl önce çarpışma barını aşağıya çekti ve biz de bunu kopyalayabildik çünkü paketimize uygundu."