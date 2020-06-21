Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Newey: "En çok gurur duyduğum araç RB5'"

paylaşım
yorumlar
Newey: "En çok gurur duyduğum araç RB5'"
Ekleyen:
, Editör
21 Haz 2020 11:56

Red Bull'un tasarımcısı Adrian Newey, Avusturyalı ekip için tasarladığı araçlar arasında en çok RB5'le gurur duyduğunu söyledi.

Adrian Newey uzun bir süredir Formula 1'de yer alıyor ve çok sayıda F1 aracı tasarladı.

Williams, McLaren ve son olarak Red Bull gibi F1 takımlarında çalışan Newey'nin araçları, genel olarak her zaman galibiyet ve şampiyonluk savaşında yer aldı.

Şimdiye kadar tasarladığı araçlar arasında en çok gurur duyduğu aracın hangisi olduğu sorusuna Newey şöyle yanıt verdi: "RB5. Sanırım en çok bundan gurur duyacağım. Çünkü ondan sonra kazandığımız dört şampiyonluğun temelini oluşturdu."

"Sonraki dört araç, yani RB6'dan RB9'a kadar hepsi RB5'in devamıydı, o temel kullanılarak hazırlandılar. RB5, kazandığımız dört dünya şampiyonluğunun temelini oluşturan araçtı. Bizim için bir başlangıç oldu."

Red Bull, RB5'i 2009 yılında kullandı ve o yıl şampiyon olmasalar bile 2010-13 arasında arka arkaya dört şampiyonluk elde ettiler.

Genelde kopyalanan tarafta olan Newey, Formula 1'de diğer takımların tasarımlarını kopyalamanın işe yaramadığını düşünüyor.

Newey, diğer konseptleri kopyalarken, bunları kendi tasarımlarına adapte etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Genelde başka bir araçta kullanılan bir şeyi kopyalamak işe yaramaz çünkü pakete uyum sorunu çıkabilir. Ama Ferrari birkaç yıl önce çarpışma barını aşağıya çekti ve biz de bunu kopyalayabildik çünkü paketimize uygundu."

Slider
Liste

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5
1/7

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Rubens Barrichello, Brawn GP, Sebastian Vettel, Red Bull Racing, RB5

Rubens Barrichello, Brawn GP, Sebastian Vettel, Red Bull Racing, RB5
2/7

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel test ediyoryeni Red Bull RB5

Sebastian Vettel test ediyoryeni Red Bull RB5
3/7

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel test ediyoryeni Red Bull RB5

Sebastian Vettel test ediyoryeni Red Bull RB5
4/7

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel test ediyoryeni Red Bull RB5

Sebastian Vettel test ediyoryeni Red Bull RB5
5/7

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber, Red Bull Racing, RB5

Mark Webber, Red Bull Racing, RB5
6/7

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber, Red Bull Racing, RB5

Mark Webber, Red Bull Racing, RB5
7/7

Fotoğraf: XPB Images

Sonraki haber
Kvyat: "Geçmişte rahatsız olduğum şeyler artık beni rahatsız etmiyor"

Önceki haber

Kvyat: "Geçmişte rahatsız olduğum şeyler artık beni rahatsız etmiyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Newey: "En çok gurur duyduğum araç RB5'"

51dk
2
Formula 1

Willi Weber, Schumacher'in menajerliğini neden bıraktığını anlattı

3
Formula 1

"Leclerc, Ferrari'nin yeni Schumacher'i olabilir"

4
Formula 1

Kvyat: "Geçmişte rahatsız olduğum şeyler artık beni rahatsız etmiyor"

2s
5
Formula 1

Haas, Avusturya'da Ferrari'nin yeni güç ünitesini kullanmayacak

3s

Son Videolar

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Son Haberler

Newey: "En çok gurur duyduğum araç RB5'"
F1

Newey: "En çok gurur duyduğum araç RB5'"

Kvyat: "Geçmişte rahatsız olduğum şeyler artık beni rahatsız etmiyor"
F1

Kvyat: "Geçmişte rahatsız olduğum şeyler artık beni rahatsız etmiyor"

Haas, Avusturya'da Ferrari'nin yeni güç ünitesini kullanmayacak
F1

Haas, Avusturya'da Ferrari'nin yeni güç ünitesini kullanmayacak

Willi Weber, Schumacher'in menajerliğini neden bıraktığını anlattı
F1

Willi Weber, Schumacher'in menajerliğini neden bıraktığını anlattı

2020 sezonunda herhangi bir cadde yarışı yapılmayabilir
F1

2020 sezonunda herhangi bir cadde yarışı yapılmayabilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.