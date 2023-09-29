Red Bull: "En büyük avantajımız temeli sağlam, gelişime açık bir aracımız olması"

Adrian Newey, uzun yıllardır gridin en iyi araçlarından bazılarını hatta en iyilerini tasarlıyor ve bu yılki RB19 da tarihin en iyi araçlarından birisiydi.

Japonya'daki şampiyonluğun ardından Beyond The Grid podcast'ine konuk olan Red Bull teknik direktörü Adrian Newey, geçen yıldan bu yana Formula 1'i domine eden en iyi aracı nasıl tasarladığını anlattı.

Newey, "Geçen yılki araç için Mercedes'e kıyasla farklı bir aerodinamik konsept seçtik."

"Onlar 2022'de zaman zaman rekabetçiydiler, Brezilya'da kazandılar ve biz de geride olduğumuz alanlar için onların aracını inceleme ya da kendi planımıza sadık kalma seçenekleriyle karşı karşıya kaldık. Bu yüzden fikirlerimizi geliştirmeye devam ettik."

"Bir aracı tasarlarken yönetmelikleri dikkatle okumak, ön ve arka tekerleklerin sabit unsurlara (şasi, motor ve vites kutusu) göre en iyi nasıl konumlandırılacağını anlamaya çalışmak büyük önem taşıyor. Temel mimari bu açıdan çok önemlidir."

Adrian Newey, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Mimariye odaklandım, ardından ön ve arka süspansiyona geçtim - bunlar sezon öncesinde doğru yapılması gereken kilit parçalar. Eğer dış aksamda bir hata yaparsanız, sezon ilerledikçe ayarlamalar yapabilirsiniz. Ancak temel mimaride hata yaparsanız, en azından tüm sezonu bununla geçirirsiniz."

Newey, aslında 2022 aracının tasarımına çok geç başladıklarını söylüyor.

"2021'de Mercedes ile son ana kadar şampiyonluk için mücadele ettik. Uzun yıllar sonra ilk kez gerçek bir şansımız vardı, bu yüzden aracı geliştirmek için büyük çaba harcadık. Ferrari o dönem tam tersi bir yaklaşım kullanıldı. 2021'de şampiyonluk mücadelesine katılamadılar, bu yüzden aracı geliştirmeyi çok erken bırakıp, 2022'ye odaklandılar. Mercedes ikisinin arasında bir yerdeydi."

"Biz bu iki takımdan çok daha uzun süre boyunca aracımızı geliştirmeye devam ettik. Teorik olarak bu bizi dezavantajlı duruma düşürdü ama mimariyi doğru yapmamızı sağladı."

"Geçen yıl Bahreyn'de RB18'i ilk kez pistte gördüğümde, daha iyi olmasak da Ferrari kadar hızlıydık. Ancak doğru temeli oluşturduk ve bu da daha fazla gelişim fırsatı sundu."

"Başlangıçta biz de dalgalanma konusunda sorunlar yaşadık, diğer takımlar kadar büyük değildi ama ne yapılması gerektiği konusunda makul bir anlayışa sahiptik." dedi.