Newey, Ferrari ve diğer takımların ilgisi hakkında konuştu

Efsane tasarımcı Adrian Newey, Aston Martin'e katılarak takımın hissedarı ve teknik yönetici ortağı oldu.



Lawrence Stroll, Newey'in taleplerini karşılayarak bu büyük transferi gerçekleştirdi.



Newey'nin Red Bull'dan ayrılacağının duyurmasından ardından Ferrari'nin büyük favori olduğu söylense de, Newey tercihini Aston Martin'den yana kullandı.

Adrian Newey, Aston Martin Formula 1 Takımı, Lawrence Stroll, İcra Kurulu Başkanı, Aston Martin Formula 1 Takımı Fotoğraf: Aston Martin Racing

Newey, Ferrari ve diğer takımların ilgisi hakkında şunları söyledi: "Benimle ilgilenen takımların sayısı beni oldukça gururlandırdı."



"Bazılarıyla görüşmeler de yaptım ancak hepsiyle değil."



"En nihayetinde Aston Martin'e gelmek çok net ve iyi bir tercih oldu."



Ferrari takım patronu Fred Vasseur, geçtiğimiz günlerde Newey ile ilgili bir açıklamasında şunları söylemişti: "Evet, bazı görüşmeler oldu ancak onun fikirleri benim düşündüğümden daha farklıydı."



"Belki başka bir gün ortak bir noktada buluşabiliriz."