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Formula 1 Azerbaycan GP

Newey, Ferrari ve diğer takımların ilgisi hakkında konuştu

Adı birçok kez Ferrari ile de anılan Adrian Newey, kendisine gösterilen büyük ilgiden dolayı gururlandığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Efsane tasarımcı Adrian Newey, Aston Martin'e katılarak takımın hissedarı ve teknik yönetici ortağı oldu.

Lawrence Stroll, Newey'in taleplerini karşılayarak bu büyük transferi gerçekleştirdi.

Newey'nin Red Bull'dan ayrılacağının duyurmasından ardından Ferrari'nin büyük favori olduğu söylense de, Newey tercihini Aston Martin'den yana kullandı.

Adrian Newey, Aston Martin Formula 1 Takımı, Lawrence Stroll, İcra Kurulu Başkanı, Aston Martin Formula 1 Takımı

Adrian Newey, Aston Martin Formula 1 Takımı, Lawrence Stroll, İcra Kurulu Başkanı, Aston Martin Formula 1 Takımı

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Newey, Ferrari ve diğer takımların ilgisi hakkında şunları söyledi: "Benimle ilgilenen takımların sayısı beni oldukça gururlandırdı."

"Bazılarıyla görüşmeler de yaptım ancak hepsiyle değil."

"En nihayetinde Aston Martin'e gelmek çok net ve iyi bir tercih oldu."

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, geçtiğimiz günlerde Newey ile ilgili bir açıklamasında şunları söylemişti: "Evet, bazı görüşmeler oldu ancak onun fikirleri benim düşündüğümden daha farklıydı."

"Belki başka bir gün ortak bir noktada buluşabiliriz."

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