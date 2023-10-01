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Formula 1 Haberler

Newey: "Daha önce 2023'teki gibi bir istikrar görmedim"

Adrian Newey, 2023 Formula 1 takımlar şampiyonu Red Bull'un şu anki tutarlılık seviyesinin, ünlü Formula 1 kariyeri boyunca deneyimlediği her şeyin ötesinde olduğunu söyledi.

Matt Kew
Ekleyen:
Adrian Newey, Chief Technology Officer

1986'da Lola'da üst düzey görevine başlayan Newey, bugüne kadar üç takım için 12 takımlar şampiyonluğu ve 12 pilotlar şampiyonluğu kazanan grand prix araçları tasarladı.

Özellikle Williams 1992'de 16 GP'de altısı 1-2 olmak üzere 10 galibiyet ve 1996'da 12 zafer elde etti.

2006'da Red Bull'a teknik şef olarak geçtikten sonra Newey 2011'de 12 yarış kazanan ve 2013'te takvim 19 yarışa çıkarken 13 zafer kazanan makinelerin gelişiminin başında yer aldı.

Ancak F1'in Beyond The Grid podcast'inde konuşan Newey Max Verstappen ve Sergio Perez'in bu sezon RB19 ile yakaladığı istikrarın hâlâ gurur verici olduğunu düşünüyor.

Red Bull'un galibiyet sayısı 14 iken Singapur'da konuşan Newey, "Bu kesinlikle şimdiye kadar yaşadığım en büyük başarı serimiz oldu."

"Geçmişte baskın olan araçlarda yer aldığım için yeterince şanslıydım, ancak hiçbir zaman bu düzeyde bir tutarlılığa sahip olmadık."

"İnsanlar artık her şeyin garanti olduğunu ve sorunsuz geçeceğini düşünebilir. Gerçek şu ki, bir yarışta pek çok şey ters gidebilir."

"Aslında iki aracı finişe ulaştırmak, tercihen her hafta her ikisini de ön sıralara yaklaştırmak, ters gidebilecek tüm unsurlar nedeniyle zor bir mücadele: güvenilirlik, kazalar, strateji, performans tabii ki."

"Dolayısıyla, bunu başarmak bence herkes için gerçek bir övgüdür." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, takes the chequered flag

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1. sıra, damalı bayrağı görüyor

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

RB19'un başarısı için kritik olan, aracın çeşitli pistlere uyum sağlamasına olanak tanıyan geniş çalışma penceresi oldu.

Bu, 2022'de W13 ile piste çıkarılan hassas Mercedes 'zeropod' mimarisi ile karşılaştırıldığında, takımın simüle edebileceği en yüksek yere basma kuvveti rakamları tarafından yönlendirilen bir tasarım.

Arka arkaya sekiz şampiyonluk kazanmış bir takımın son derece zıt konseptine rağmen Newey, Mercedes çözümünü incelemek ve Red Bull tarafından tasarlanan çözümle karşılaştırmak için FIA maliyet sınırı altındaki kısıtlamaları tüketmemek için 'içgüdüsel' davrandığını ve o tasarımı incelemek için para harcamadıklarını söyledi.

Newey, "Şu anda sahip olduğumuz tüm araçlara rağmen, yine de bir dereceye kadar içgüdüsel olmak zorundayız."

"Gerçek şu ki, maliyet sınırından önce bile kaynaklarımız ve çalışanlarımız sınırlıydı."

"Sonsuz farklı yolları çok detaylı bir şekilde araştırma kapasitemiz hiçbir zaman olmadı."

"Yakın zamandan bir örnek verecek olursak, geçen yılki araçta sidepod, tasarım ve araç konseptiyle aerodinamik bir yön izledik ki bu Mercedes'in yaptığının neredeyse tam tersiydi."

"Mercedes geçen yıl rekabetçi olduğunu gösterdi. Brezilya'da açık bir şekilde kazandılar."

"O zaman 'Bir şeyleri kaçırmış olma ihtimaline karşı Mercedes'i araştırmaya başlayalım mı yoksa yolumuza devam mı edelim' gibi bir seçimle karşı karşıya kalıyorsunuz. İçgüdülerimiz ne yapıyorsak ona devam etmek yönündeydi." dedi.

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