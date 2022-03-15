Newey: "Daha ağır araçlar aerodinamik açıdan verimsiz"

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Red Bull Racing'in tecrübeli tasarım şefi Adrian Newey, yeni düzenlemeler ve Formula 1'in gittiği yön hakkında hakkında düşüncelerini paylaştı..

RacingNews365.com'a konuşan Newey, yeni aerodinamik düzenlemelerin geçişleri artıracağını düşünürken, bütçe sınırının da pozitif etkileri olacağını düşünüyor. Fakat Newey, daha ağır araçların sporu daha ileriye taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretlerine sahip.

Geçişlerin kolaylaşıp kolaylaşmayacağı konusunda Newey, "Bence geçişe yardımcı olmaya çalışma prensibinde bir sorun yok." "Değişikliklerin geçiş yapmaya yardımcı olacağını düşünüyorum. Önemli bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ama biraz yardımcı olacak." "Sanırım bunu yapmanın başka yolları da vardı diyebiliriz." dedi. Formula 1 taraftarları yeni düzenlemelerle ve geçişlerin kolaylaşmasıyla birlikte takımların birbirine yakın olmasını ve tüm takımların puan, galibiyet, hatta şampiyonluk mücadelesi verebilmesini umuyorlar. Ancak, değişikliklerin ölçeği göz önüne alındığında, Newey tam tersi bir etki bekliyor -ve bunun birkaç yıl sürmesini bekliyor. Newey, "Söyleyebileceğim tek şey, bunun 1982'den bu yana yaşadığımız en büyük aerodinamik değişiklik olduğudur." "Bu kadar büyük bir kural değişikliklerinin sonucu olarak, ki bu kaçınılmaz olarak başka değişiklikleri de beraberinde getirecek, ilk sezonlarda bir dengesizlikle karşılaşabiliriz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Motorsport Images

Yeni araçlarla ilgili bir diğer tartışma konusu ise ağırlık. Kurallara uyum amaçlı artırılan minimum ağırlıkla başa çıkabilmek, kış arasında takımları uğraştıran meselelerden birisiydi.

Bu konuyla en çok uğraşan takımlardan biri de Red Bull oldu. Takım, minimum ağırlıkların artırılmasından yana bir tavır sergiledi.

RacingNews365.com'a göre, takımlar arasındaki tartışmaların ardından F1'i, minimum araç ağırlığını yakında 800kg sınırına getirecek.

Bir dizi görüşmeden sonra, takımlar kendi aralarında 3 kg'lık ek bir artışa karar verdiler ve toplam araç ağırlığını 798 kg'a çıkardılar, ancak bunun resmi onay için F1 Komisyonu ve Dünya Motor Sporları Konseyi'nden (WMSC) geçmesi gerekiyor.

Araç ağırlığını minimum 795 kilograma indirmenin en büyük sorun olup olmadığı sorulduğunda, Newey, "Araçları ağırlık sınırına getirmek pek çok takım adına büyük bir sorun ve büyük bir mücadele."

"Şunu hatırlamanız gerekiyor, kabaca konuşursak -tabii ki pistten piste değişir- her 10 kiloda kabaca 0.3 saniye vakit kaybedebiliyorsunuz."

"Gerçek şu ki, artık yarışa başlarken 900 kg üstüne varabilen araçlara sahibiz, pilotlar çok ağır araçlar sürüyorlar."

"Sadece birkaç yıl içinde ağırlıklar 600 kilogramdan, 880 kilogram gibi bir miktara kadar ilerledi, bizler de 795 kilogramlık sınırı yakalamak için deli gibi çalışıyoruz."

"Daha büyük ve daha ağır araçlar çok fazla sürüklenmeden dolayı aerodinamik açıdan verimsiz. Tam tersi yöne gitme fırsatı varken Formula 1'in bu yönde gitmesi biraz utanç verici." dedi.