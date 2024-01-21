Newey, çizim masası başında yaşadığı 'evreka' anlarının hâlâ tadını çıkarıyor

Red Bull'dan Adrian Newey, yıllar boyunca 25 Formula 1 şampiyonluğuna giden yolu tasarlamasına rağmen, hala 'evreka' anlarından nasıl keyif aldığını anlattı.

Newey, Williams, McLaren ve son olarak Red Bull ile şampiyonluklar kazanmış, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Mika Hakkinen, Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi isimlere rehberlik etmiş F1'in önde gelen tasarımcısıdır.

1992'den bu yana Newey tasarımı bir otomobil 12 kez Markalar şampiyonluğunu kazanırken, 13 kez de Pilotlar şampiyonluğunu elde etti. 2023'te 22 yarıştan 21 galibiyet ve 860 puanla rekor kıran Newey'nin son eseri RB19 ise tasarladığı araçların en baskın olanıydı.

Red Bull'un Baş Teknik Sorumlusu olarak, günlük tasarım çalışmalarının çoğu aslında Pierre Wache ve Ben Waterhouse da dahil olmak üzere Newey'in altındaki ekip tarafından yapılıyor. Ancak Newey hâlâ ünlü çizim tahtasında zaman geçiriyor.

TopGear'a yaşadığı 'evreka' anlarını anlatan Newey, "Nadiren de olsa oluyorlar ve bu anlar çok tatmin edici oluyor."

"Bunun şimdiye kadarki en iyi fikir olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bunu kanıtlama konusunda çok disiplinli olmanız gerekir. Bu uzun bir süreçtir. Ancak sonuçta araca takılan bir şey varsa ve araç daha hızlı gidiyorsa bu çok tatmin edicidir."

"Dayanıklılığı çıkardığınızda gerçekten tek bir usta oluyor ve o da kronometre."

"Çizim tahtası benim için fikirleri kafamdan çıkarıp geliştirebileceğim bir ortama aktarmanın bir yolu ama yine de bazen kıvılcıma ihtiyacınız oluyor."

Fotoğraf: Mark Sutton Red Bull Racing Teknoloji Direktörü Adrian Newey, Fernando Alonso'nun Aston Martin AMR23 aracını grid üzerinde inceliyor

"Bilinçaltı inanılmaz bir şey. Bir şeye takılıp kaldığımda, pes ettiğimde ve gidip bir kahve içtiğimde bunu birçok kez yaşadım. Bir gün, bir hafta, bir ay sonra bir çözüm ortaya çıkıyor."

"Bu deneyimden geliyor. Aynı zamanda işimin yönetimsel ve gelişimsel yönüne de dokunuyor."

"Meslektaşlarımla birlikte çalışmak gerçekten keyif alıyorum. Bir yön veya bir fikrin iyi olmadığını düşünsem bile yanılıyor olabilirim. Kesinlikle kimsenin yaratıcılığını bastırmak istemiyorum ve teşvik edici olmak önemli. Ama aynı zamanda verimli de olmalıyız, özellikle de bütçe sınırı döneminde." dedi.

Red Bull'un CTO'su ayrıca önümüzdeki yıllarda F1'de artan yapay zeka kullanımına da kısaca değindi ve bunun bir dereceye kadar zaten mevcut olduğuna inanıyor.

Newey, "Bir noktada olacak. Ancak zaman çizelgesini belirlemek çok daha zor."

"Yapay zeka geniş bir terim ama aslında 'makine öğrenimi'nin bir uzantısı ve içine biraz da internet katılmış durumda ve bu çok uzun zamandır var."

"Yıllardır stres analizi optimizatörleri kullanıyoruz [sonlu elemanlar analizi]. Ancak sonuçta insan hala optimizatörden daha iyi görünüyor. Bu bir araç ama kesinlikle insanın yerini tutmuyor." dedi.