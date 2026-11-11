Formula 1 Sao Paulo GP

Newey'den rekabet dengesi için öneri: “Geride olan takımlara ek bütçe verilebilir”

Adrian Newey, bütçe sınırı eleştirilerine yanıt vererek geride kalan ekiplere bütçe esnekliği tanınabileceğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 11 Kas 2026 09:35

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Adrian Newey, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Williams takım patronu James Vowles'un, bütçe sınırının griddeki makası kapatmak yerine daha da açtığı ve ön sıradaki dört takımla geride kalanlar arasında iki kademeli bir yapı oluşturduğu yönündeki istatistiksel yorumu, padokun gündeminde yer almaya devam ediyor.

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Rüzgâr tüneli kısıtlamalarına benzer bir mantıkla alt sıradaki ekiplere ek finansal haklar tanınabileceğini belirten Adrian Newey ve Audi takım patronu Allan McNish, FIA'nın bütçe kısıtlamalarını sporun sürdürülebilirliği doğrultusunda geliştirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

James Vowles, yaptığı değerlendirmelerde bütçe sınırının finansal sürdürülebilirliği sağladığını ancak rekabet dengesini iyileştiremediğini savunmuştu. Son beş yılda ilk dört takımın puanların %83'ünü topladığını, diğer takımların podyum oranınınsa %10'dan %5'e gerilediğini belirten Vowles, bütçe sınırının rekabeti daha da azalttığını ifade etmişti.

Vowles'un bu açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulunan Adrian Newey, şu sözleri söyledi: "Rüzgâr tüneli testleri ve ADUO motor kuralları gibi alanlara bakarsanız, her ikisi de geride kalan takımlara, öndeki rakiplere kıyasla daha fazla rüzgâr tüneli veya motor testi süresi tanınan örneklerdir.”

“Bu açıdan bakıldığında mantığı genişletmek oldukça kolay: Eğer bir araç gerideyse, o takıma ek bütçe de verilebilir."

Adrian Newey, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Bütçe sınırının spora finansal değer katma konusunda vazgeçilmez olduğunu savunan Audi Takım Patronu Allan McNish ise sistemin zamanla gelişeceğini belirtti.

FIA'nın uzun vadeli çözümler üreteceğine inandığını aktaran Allan McNish, sözlerini şöyle tamamladı: "Bütçe sınırının her şeyden önce Formula 1'in sürdürülebilirliği için çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Bu zamanla gelişen bir sistem ve gelişmeye devam edeceğine inanıyorum.”

“Bu, daha sürdürülebilir bir spora sahip olmak istiyorsak kesinlikle önem vermemiz gereken bir konu.”

“FIA'nın bu konuyla ilgili düzenlemeleri hayata geçirme ve süreci iyileştirme konusunda tam güvene sahibiz."

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