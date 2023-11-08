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Formula 1 Brezilya GP
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Newey, Brezilya Grand Prix'sini neden kaçırdı?

Red Bull tasarım şefi Adrian Newey, Red Bull ile Brezilya Grand Prix'sine katılmak yerine Ford patronu Jim Farley ile yarışmakla meşguldü.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Adrian Newey, Red Bull Racing Baş Teknik Sorumlusu

Max Verstappen Brezilya GP sprint yarışında rahat bir zafer elde ettikten sonra, bu başarısını Pazar günü Grand Prix'de de tekrarlayarak sezonun rekorunu 17 galibiyete taşıdı.

Ancak Newey, Brezilya'da Verstappen'in zaferini izleyen kişilerden biri değildi.

Bunun yerine Newey, Ford CEO'su Farley ile birlikte, 1950-1970'lerin klasiklerinin sergilendiği Daytona'daki 2023 Classic 24'te 1965 Ford GT40'ın direksiyonunda Grup A'da yarışıyordu.

Las Vegas Grand Prix'si için Red Bull'daki görevine dönecek olan Newey, The Telegraph'a verdiği demeçte, sezon tamamlandığında toplam 22 yarıştan 16'sında yer almış olacağını onayladı.

"Sanırım yıl sonuna kadar 16 yarışta bulunmuş olacağım, bu eskiden tam bir sezon demekti."

Red Bull'un şu ana kadar 20 Grand Prix'nin 19'unu kazanarak rakiplerini geride bıraktığı bir sezonda, tasarım ekibinin başındaki katkılarından dolayı Newey'e büyük övgüler yağdırılması anlaşılabilir bir durum.

Ancak Williams, McLaren ve Red Bull için şampiyonluk kazanan araçlar tasarlayan Newey, bugünlerde zamanının sadece yarısını Red Bull'un Formula 1 çalışmalarına ayırdığını açıkladı.

Newey, şu anda zamanının ne kadarını F1'e ayırdığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Tam olarak söylemek zor ama kabaca %50 diyebilirim."

"Sanırım biraz başına buyruk biriyim... Şu anda F1 mühendislik ekibinin bensiz prosedürel olarak çalışabildiği bir duruma gelmeyi başardım, bu da istediğim herhangi bir alana yönelebilecek kadar şımarık olmamı sağlıyor."

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