Newey bisiklet kazası yapmış

Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda Red Bull'un ortaya koyduğu performans, Avusturyalı takımı endişelendirdi ve gözler bir kez daha takım tasarımcısı Adrian Newey'e çevrilmiş turumda.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Newey'nin geçtiğimiz aylarda bir bisiklet kazası geçirdiğini ve o günden bu yana birden fazla kez operasyon geçirdiğini açıkladı.

Takımın son aylardaki düşüşüyle bağlantılı olabileceği düşünülen bu kazanın ardından toparlanmaya başlayan Newey, Intercity İstanbul Park'ta yeniden Red Bull'la çalışmaya başladı ve Marko'ya göre daha şimdiden takımın yaşadığı sorunları buldu.

Sky Almanya'ya konuşan Marko, Newey'nin bir bisiklet kazası sonrası birden fazla cerrahi operasyon geçirdiğini söyledi ve ekledi: "Bunu doğrulayabilirim, böyle bir sorun yaşadı."

"Şu anda iyi bir konumdayız ancak onun varlığı bizim için çok önemli."

"İlk başta kazanın bu kadar ciddi bir şey olduğunu bilmiyorduk. Adrian birkaç ameliyat geçirmek zorunda kaldı."

"Adrian şu anda tamamen iyileşmiş değil fakat çalışmaya hazır durumda. Türkiye'de yaşadığımız şasi sorunlarını hemen fark etti."

Marko, Newey'nin Amerika Grand Prix'si öncesi takım ve Max Verstappen'le bir araya gelerek, kritik bir görüşme yapacağını da ekledi.

"Bu hafta Milton Keynes'te Verstappen ile bir görüşme gerçekleşecek. Böylece şasi tarafında tekrar zirvede olacağız."

Newey geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'a gelmiş ve takımla çalışmalara tekrar başlamıştı.

Adrian Newey Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images